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Сіцилійську віллу із серіалу "Білий лотос" тепер будь-хто може зняти на ніч

Меган Фегі, білий лотос, другий сезон білий лотос, сицилія, Обрі Плаза, серіал HBO
Фото: HBO | Меганн Фегі й Обрі Плаза в серіалі "Білий лотос"

Розкішний маєток, у якому зупиняються героїні другого сезону, доступний для оренди, але коштуватиме недешево.

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Серіал "Білий лотос" від HBO став справжньою сенсацією як із першим, так і з другим сезоном. І місця зйомок відіграли важливу роль. Події перших відбувалися на Гаваях, другий знімали на Сицилії. І тепер фанати серіалу зможуть не просто відвідати шикарні локації, а навіть провести ніч в одній із них. Про це пише Harpers Bazaar.

Ідеться про приголомшливу віллу Таска (Villa Tasca) 16-го століття, на якій на одну ніч зупиняються персонажі Дафні Салліван і Гарпер, коли "тікають" від своїх чоловіків.

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Фото: Скриншот
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Фото: Airbnb
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Фото: Airbnb
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Фото: Airbnb
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Фото: Airbnb
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Фото: Airbnb

Шикарна вілла тепер здається на Airbnb, щоправда, ніч у розкішних апартаментах коштуватиме 5 тисяч євро.

Вілла розташована в Палермо на Сицилії. І вона може похвалитися традиційним італійським дизайном: розписними стінами, полірованою кам'яною підлогою та антикварними меблями.

У фруктовому саду розташований басейн, крім чотирьох спалень, на віллі також є більярдна, музична кімната, бар і повний штат персоналу.

Цікаво, але готель мережі "Білий лотос" із другого сезону серіалу справді є готелем. І зупинитися в ньому може будь-хто.

Перший сезон знімали на курорті Four Seasons Resort Maui у Вайлеа, другий — у палаці Сан-Доменіко в Таорміні, ще одному готелі Four Seasons, розташованому на мальовничому мисі з видом на Іонічне море та вулкані Етна на Східному узбережжі Сицилії.

Шикарний курорт спочатку був побудований у 14 столітті як приватний будинок для багатого місцевого барона Таорміни Даміано Россо д'Альтавілла. У 1430 році, після його смерті, великий маєток на вершині скелі, найстаріший у цьому районі, був тимчасово заповіданий домініканському релігійному ордену для використання як монастир. Він був монастирем близько 400 років, поки право власності зрештою не перейшло до одного з нащадків Россо д'Альтавілла, принца Черамі, який додав до власності велике крило та перетворив її на розкішний готель. Відкритий для публіки в 1896 році, колишній монастир виявився ідилічним місцем для нічлігу.

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Готель на Сицилії, де знімали другий сезон "Білого лотоса"
Фото: Скриншот
вілла білий лотос, вілла таска, білий лотос другий сезон, сицилія, де знімали білий лотос Fullscreen
Готель на Сицилії, де знімали другий сезон "Білого лотоса"
Фото: Скриншот

У готелі зупинялися такі світила як драматург Оскар Вайлд, письменник Д. Г. Лоуренс і король Едуард VII. Хоча він був захоплений німецькими військами під час Другої світової війни та навіть зазнав бомбардувань, він знову відкрився як розкішний готель у 1946 році.

Його дуже любили Софія Лорен, Одрі Гепберн і Трумен Капоте. За чутками, саме в цьому готелі якось побилися Річард Бертон і Елізабет Тейлор у 1967 році, і Тейлор розбила мандоліну об голову чоловіка.

Творець серіалу "Білий лотос" Майк Вайт, який досі був сценаристом і режисером кожного епізоду серіалу, минулого місяця отримав добро від HBO на третій сезон.

Тоді як дія першого сезону відбувалася на Гаваях, а дія другого сезону відбувалася на Сицилії, Вайт більш ніж натякнув, що наступний сезон може бути відзнятий десь в Азії.