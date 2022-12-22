Зірка "Білого лотоса" пообіцяла повернутися в третьому сезоні

Конні Бріттон, яка зіграла в першому сезоні Ніколь Моссбахер, натякнула, що може знову повернутися до готелю "Білий лотос" у третьому сезоні.

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Серіал HBO "Білий лотос" б'є всі рекорди популярності. І глядачів хвилює, кого з уподобаних персонажів вони побачать знову. І акторка Конні Бріттон, яка зіграла Ніколь Моссбахер у першому сезоні, натякнула, що її персонаж може повернутися в третьому сезоні. Про це пише Daily Mail.

Перший сезон сатиричного й детективного серіалу був знятий на Гаваях, дія другого відбувалася на Сицилії. Творець серіалу Майк Вайт, який досі був сценаристом і режисером кожного епізоду серіалу, минулого місяця отримав добро від HBO на третій сезон.

[ + – ] Трейлер першого сезону серіалу "Білий лотос"

І він уже натякнув, що третій сезон можуть знімати десь в Азії.

"Майк Вайт хотів, щоб я була в другому сезоні, і в мене була ідея, яка мені сподобалася для персонажа. Ми маємо намір зробити це в третьому сезоні", — сказала Конні Бріттон.

Акторка також додала, що хотіла б, щоб усі персонажі отримали власні додаткові серіали-сиквели.

"Частина кастингу не спрацювала в другому сезоні, і ми сподіваємося, що спрацює в третьому", — поділилася Конні.

Поки що з першого сезону "Білого Лотоса" в другий перекочували лише два персонажі — Таня Маккуойд, роль якої виконала зірка "Американського пирога" Дженніфер Кулідж, і її бойфренд Грег, якого зіграв Джон Грайс.

Прем'єра "Білого лотоса" відбулася 11 липня 2021 року й отримала визнання критиків і високі оцінки. Другий сезон отримав такі ж вражаючі відгуки критиків.

Шоу розповідає про гостей і співробітників вигаданої мережі курортів "Білий лотос". Кожного сезону хтось із героїв гине.

"У першому сезоні основна увага приділялася грошам, а у другому сезоні — сексу. Я думаю, що третій сезон може бути сатиричним і кумедним поглядом на смерть, східну релігію та духовність. Таке відчуття, що ще один раунд у "Білому Лотосі" може стати дуже захопливим", — зазначила Конні Бріттон.

Серіал "Білий лотос" став найбільш нагороджуваним серіалом на 74-й церемонії вручення премії "Еммі", вигравши десять нагород у категоріях мінісеріалів.