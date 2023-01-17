17 января 2023 года: преподобного Феоктиста - что сегодня нельзя делать

Сегодня запрещается подслушивать и подсматривать. Также нельзя ругаться и ссориться.

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Что случилось в этот день:

Сегодня православная церковь чтит память преподобного Феоктиста. Он основал обитель в Сицилии и стал ее игуменом. Его монастырь стал убежищем для большого количества монахов, сбежавших от преследований иконоборцев. Умер примерно в 800 году. В народе этот день называли Феоктистов день.

Что нельзя делать 17 января:

► подслушивать

► подсматривать

► ругаться

Народные приметы и поверья:

много снега на деревьях — для пчеловодов год будет удачным

чистое небо и полнолуние — к наводнению

безоблачное небо — к затяжным морозам

красная звезда — к ветру

День ангела празднуют:

Александр, Николай, Степан, Тимофей, Лука, Павел, Зина

Родились сегодня:

1899 — Аль Капоне (Альфонсе Габриэль Капоне; ум. 1947), американский мафиози, глава крупной чикагской банды

1942 — Мухаммед Али (при рожд. Кассиус Марселлус Клей-младший; ум. 2016), американский боксер, олимпийский чемпион (1960), абсолютный чемпион мира в тяжелом весе

1949 — Энди Кауфман (ум. 1984), американский шоумен, актер и артист ревю

1949 — Мик Тейлор, английский рок-музыкант, гитарист, в 1969—1974 гг. участник группы The Rolling Stones

1962 — Джим Керри, канадо-американский актер, комик, сценарист, продюсер, лауреат "Золотого глобуса"

1964 — Мишель Обама, первая леди США в 2009—2017, супруга Барака Обамы

1987 — Александр Усик, украинский боксер-профессионал, олимпийский чемпион (2012), чемпион мира и Европы