17 января 2023 года: преподобного Феоктиста - что сегодня нельзя делать
Сегодня запрещается подслушивать и подсматривать. Также нельзя ругаться и ссориться.
Что случилось в этот день:
Сегодня православная церковь чтит память преподобного Феоктиста. Он основал обитель в Сицилии и стал ее игуменом. Его монастырь стал убежищем для большого количества монахов, сбежавших от преследований иконоборцев. Умер примерно в 800 году. В народе этот день называли Феоктистов день.
Что нельзя делать 17 января:
► подслушивать
► подсматривать
► ругаться
Народные приметы и поверья:
- много снега на деревьях — для пчеловодов год будет удачным
- чистое небо и полнолуние — к наводнению
- безоблачное небо — к затяжным морозам
- красная звезда — к ветру
День ангела празднуют:
Александр, Николай, Степан, Тимофей, Лука, Павел, Зина
Родились сегодня:
1899 — Аль Капоне (Альфонсе Габриэль Капоне; ум. 1947), американский мафиози, глава крупной чикагской банды
1942 — Мухаммед Али (при рожд. Кассиус Марселлус Клей-младший; ум. 2016), американский боксер, олимпийский чемпион (1960), абсолютный чемпион мира в тяжелом весе
1949 — Энди Кауфман (ум. 1984), американский шоумен, актер и артист ревю
1949 — Мик Тейлор, английский рок-музыкант, гитарист, в 1969—1974 гг. участник группы The Rolling Stones
1962 — Джим Керри, канадо-американский актер, комик, сценарист, продюсер, лауреат "Золотого глобуса"
1964 — Мишель Обама, первая леди США в 2009—2017, супруга Барака Обамы
1987 — Александр Усик, украинский боксер-профессионал, олимпийский чемпион (2012), чемпион мира и Европы