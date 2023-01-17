17 січня 2023 року: преподобного Феоктиста — чого сьогодні не можна робити
Сьогодні забороняється підслуховувати й підглядати. Також не можна лаятися та сваритися.
Що сталося цього дня:
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять преподобного Феоктиста. Він заснував обитель у Сицилії та став її ігуменом. Його монастир став притулком для великої кількості ченців, які втекли від переслідувань іконоборців. Помер приблизно 800 року. В народі цей день називали Феоктистів день.
Чого не можна робити 17 січня:
► підслуховувати
► підглядати
► сваритися
Народні прикмети та повір'я:
- багато снігу на деревах — для бджолярів рік буде вдалим
- чисте небо й повня — до повені
- безхмарне небо — до затяжних морозів
- червона зірка — до вітру
День ангела святкують:
Олександр, Микола, Степан, Тимофій, Лука, Павло, Зіна
Народилися сьогодні:
1899 — Аль Капоне (Альфонсе Габріель Капоне; пом. 1947), американський мафіозі, голова великої банди Чикаго.
1942 — Мухаммед Алі (при рожд. Кассіус Марселлус Клей-молодший; пом. 2016), американський боксер, олімпійський чемпіон (1960), абсолютний чемпіон світу у важкій вазі.
1949 — Енді Кауфман (пом. 1984), американський шоумен, актор і артист ревю.
1949 — Мік Тейлор, англійський рокмузикант, гітарист, у 1969-1974 рр. учасник гурту The Rolling Stones.
1962 — Джим Керрі, канадо-американський актор, комік, сценарист, продюсер, лауреат "Золотого глобуса".
1964 — Мішель Обама, перша леді США в 2009-2017, дружина Барака Обами.
1987 — Олександр Усик, український боксер-професіонал, олімпійський чемпіон (2012), чемпіон світу і Європи.