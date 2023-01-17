17 січня 2023 року: преподобного Феоктиста — чого сьогодні не можна робити

Сьогодні забороняється підслуховувати й підглядати. Також не можна лаятися та сваритися.

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Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять преподобного Феоктиста. Він заснував обитель у Сицилії та став її ігуменом. Його монастир став притулком для великої кількості ченців, які втекли від переслідувань іконоборців. Помер приблизно 800 року. В народі цей день називали Феоктистів день.

Чого не можна робити 17 січня:

► підслуховувати

► підглядати

► сваритися

Народні прикмети та повір'я:

багато снігу на деревах — для бджолярів рік буде вдалим

чисте небо й повня — до повені

безхмарне небо — до затяжних морозів

червона зірка — до вітру

День ангела святкують:

Олександр, Микола, Степан, Тимофій, Лука, Павло, Зіна

Народилися сьогодні:

1899 — Аль Капоне (Альфонсе Габріель Капоне; пом. 1947), американський мафіозі, голова великої банди Чикаго.

1942 — Мухаммед Алі (при рожд. Кассіус Марселлус Клей-молодший; пом. 2016), американський боксер, олімпійський чемпіон (1960), абсолютний чемпіон світу у важкій вазі.

1949 — Енді Кауфман (пом. 1984), американський шоумен, актор і артист ревю.

1949 — Мік Тейлор, англійський рокмузикант, гітарист, у 1969-1974 рр. учасник гурту The Rolling Stones.

1962 — Джим Керрі, канадо-американський актор, комік, сценарист, продюсер, лауреат "Золотого глобуса".

1964 — Мішель Обама, перша леді США в 2009-2017, дружина Барака Обами.

1987 — Олександр Усик, український боксер-професіонал, олімпійський чемпіон (2012), чемпіон світу і Європи.