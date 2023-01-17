Миниатюрная Уэнздей Аддамс. Американка превратила годовалую дочь в гота (фото, видео)

Мать девочки уверяет, что ни ее имя, ни обстановка в их доме никак не связаны с успехом сериала "Уэнздей".

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36-летняя Реби Харди из Северной Каролины (США) решила воспитывать свою годовалую дочь Эвер Мор как гота. Она оформила ее детскую в черный цвет, покупает девочке черные наряды в викторианском стиле с рюшами и кружевами и вообще всячески старается окружить малышку мрачной готической атмосферой, пишет Daily Mail.

По словам женщины, идея сделать из дочери гота пришла к ней после покупки викторианской кроватки на Facebook Marketplace. Теперь комната Эвер Мор, гостиная и коридор в семейном доме оформлены в стиле готики и роскоши с богато украшенной мебелью и антиквариатом, натуральным деревом и более темными тонами.

Реби утверждает, что такой дизайн не имеет ничего общего с нашумевшим сериалом Netflix "Уэнздей".

"У людей неправильное представление о том, что я сделала все это из-за сериала, но дизайн ее комнаты и имя были выбраны задолго до ее рождения. Определенно есть элементы стиля, вдохновленные семейкой Аддамс – люди говорят, что Эвер Мор – это миниатюрная копия Уэнсдей Аддамс. Есть намеки на это в декоре ее детской – например, оригинальная копия особняка семьи Аддамс на каминной полке и фотография ее брата, одетого как малыш Пуберт. Когда я забеременела, она была моей первой девочкой после трех мальчиков. Я могла бы выбрать розовые цвета, однако мне хотелось чего-то более необычного и уникального. Остальная часть дома выполнена в неовикторианском стиле, очень богата и роскошна", – пояснила многодетная мать, которая сама выросла в подобном интерьере в Квинсе.

Кроватка, купленная Реби, обошлась ей в 375 долларов, но семья заплатила плотнику, чтобы убедиться, что она соответствует современным стандартам безопасности. Затем будущая мать продолжила готическую тему и захотела дать дочери соответствующее готическое имя.

"Я полагаю, что ее имя готическое. В дискуссиях с мужем мы решили назвать будущую дочь Эвер с отсылкой к творчеству Эдгара Аллана По. Что касается второй части имени, то это дань уважения моей свекрови. Мать мужа умерла, когда он был очень молод, и ее звали Руби Мор, поэтому мы хотели использовать ее девичью фамилию", – призналась женщина.

Самое интересное в истории Эвер Мор в том, что она родилась в грозу. Родители решили, что будут домашние роды, и малышка появилась на свет у бассейна на заднем дворе 11 июля 2021 года.

"Поскольку она была летним ребенком, я подумала, давайте сделаем это на улице, в дикой природе. Она родилась на улице во время грозы. Каждый раз, когда у меня были схватки, гремел гром. Это был самый сумасшедший, первобытный опыт. Дождь даже прекратился, когда она родилась. Это было очень актуально для готического ребенка", – вспоминает американка.

Кроме Эвер Мор, Реби вместе с мужем Мэттом Харди воспитывают троих сыновей: семилетнего Макселя, пятилетнего Вольфганга и трехлетнего Варфоломея. Всем своим детям они позволяют расти индивидуальностями и не запрещают им экспериментировать.

"Все дети имеют свою уникальную внешность и эстетику. Люди говорят, что мы современная семейка Аддамс. У моего старшего, Макселя, волосы ниже пояса, а Вольфганг любит яркие цвета – он всегда красит волосы в синий и бордовый цвета. Мы другая семья, и мы учим детей на дому и учим их никогда не судить кого-то по тому, как они выглядят. Мы хотим, чтобы они жили так, как хотят, и шли против социальных гендерных ролей", – подчеркнула миссис Харди.

Напомним, ранее Фокус писал, что Дженна Ортега рассказала, что в сериале "Уэнздей" сыграла две роли.