Мініатюрна Венздей Аддамс. Американка перетворила однорічну дочку на гота (фото, відео)

Мати дівчинки запевняє, що ні її ім'я, ні ситуація в їхньому будинку ніяк не пов'язані з успіхом серіалу "Венздей".

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36-річна Ребі Харді з Північної Кароліни (США) вирішила виховувати свою однорічну доньку Евер Мор як гота. Вона оформила її дитячу в чорний колір, купує дівчинці чорне вбрання у вікторіанському стилі з рюшами та мереживами і взагалі всіляко намагається оточити малят похмурою готичною атмосферою, пише Daily Mail.

За словами жінки, ідея зробити з дочки гота прийшла до неї після покупки вікторіанського ліжечка на Facebook Marketplace. Тепер кімната Евер Мор, вітальня та коридор у сімейному будинку оформлені у стилі готики та розкоші з багато прикрашеними меблями та антикваріатом, натуральним деревом та більш темними тонами.

Ребі стверджує, що такий дизайн не має нічого спільного з гучним серіалом Netflix "Венздей".

"У людей неправильне уявлення про те, що я зробила все це через серіал, але дизайн її кімнати та ім'я були обрані задовго до її народження. Безперечно є елементи стилю, натхненні сімейкою Аддамс — люди кажуть, що Евер Мор — це мініатюрна копія Венсдей Аддамс є натяки на це в декорі її дитячої — наприклад, оригінальна копія особняка родини Аддамс на камінній полиці і фотографія її брата, одягненого як малюк Пуберт. Коли я завагітніла, вона була моєю першою дівчинкою після трьох хлопчиків. Я могла б вибрати рожеві кольори, проте мені хотілося чогось більш незвичайного та унікального. Решта будинку виконана в неовікторіанському стилі, дуже багата і розкішна", — пояснила багатодітна мати, яка сама виросла в подібному інтер'єрі в Квінсі.

Ліжечко, куплене Ребі, коштувало їй 375 доларів, але сім'я заплатила тесляру, щоб переконатися, що воно відповідає сучасним стандартам безпеки. Потім майбутня мати продовжила готичну тему та захотіла дати дочці відповідне готичне ім'я.

"Я вважаю, що її ім'я готичне. У дискусіях з чоловіком ми вирішили назвати майбутню дочку Евер з відсиланням до творчості Едгара Аллана По. Що стосується другої частини імені, то це данина пошани моєї свекрухи. Мати чоловіка померла, коли він був дуже молодий, і її звали Рубі Мор, тому ми хотіли використати її дівоче прізвище", — зізналася жінка.

Найцікавіше в історії Евер Мор у тому, що вона народилася у грозу. Батьки вирішили, що будуть домашні пологи, і малеча з'явилася на світ біля басейну на задньому дворі 11 липня 2021 року.

"Оскільки вона була літньою дитиною, я подумала, давайте зробимо це на вулиці, в дикій природі. Вона народилася на вулиці під час грози. Щоразу, коли в мене були перейми, гримів грім. Це був найбільш божевільний, первісний досвід. Дощ навіть припинився, коли вона народилася. Це було дуже актуально для готичної дитини", — згадує американка.

Окрім Евер Мор, Ребі разом із чоловіком Меттом Харді виховують трьох синів: семирічного Макселя, п'ятирічного Вольфганга та трирічного Варфоломія. Всім своїм дітям вони дозволяють рости індивідуальностями та не забороняють їм експериментувати.

"Усі діти мають свою унікальну зовнішність і естетику. Люди кажуть, що ми сучасна сімейка Аддамс. У мого старшого, Макселя, волосся нижче пояса, а Вольфганг любить яскраві кольори — він завжди фарбує волосся в синій та бордовий кольори. Ми інша родина, і ми вчимо дітей вдома і вчимо їх ніколи не судити когось по тому, як вони виглядають. Ми хочемо, щоб вони жили так, як хочуть, і йшли проти соціальних ґендерних ролей", — наголосила місіс Харді.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що Дженна Ортега розповіла, що у серіалі "Венздей" зіграла дві ролі.