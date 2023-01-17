Dior создал ледяную копию своего самого известного магазина на горнолыжном курорте в Китае

Внутри здания – культовые вещи бренда, тоже созданные изо льда.

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Французский модный дом Dior построил ледяную копию флагмана Avenue Montaigne на территории отеля Lake Songhua Seibu Prince в провинции Цзиньлин, Китай, пишет MMD.

Это сооружение – первое в истории бренда здание, сооруженное в технике ледяной скульптуры.

Поскольку зимой в некоторых частях Северного Китая принято строить миниатюрные достопримечательности со всего мира изо льда и украшать их ярким освещением, чтобы сделать ярче празднование в период китайского Нового года, Dior подхватил эту традицию и превратил культовый парижский магазин в зимний дворец в стиле "Холодного сердца". Внутри сооружения можно увидеть такие знаменитые вещи бренда как куртка Bar, сумка Lady Dior и флакон духов Miss Dior, тоже сделанные изо льда.

В вестибюле отеля Lake Songhua Seibu Prince Hotel представлен полный ассортимент лыжной коллекции бренда для обоих полов.

Туристы могут не только посетить ледяной магазин, но и увидеть световые шоу, которые проводятся трижды в день, а в первый, 22 января, и пятый день китайского Нового года гостей ждет специальный световой фейерверк.

Напротив ледяной инсталляции установлена палатка в виде кафе, где подают горячий шоколад, печенье и макаруны марки Dior для гостей, которые катаются рядом на лыжах.

Напомним, Бернар Арно назначил свою дочь Дельфину руководителем дома Christian Dior, второго по величине бренда в его империи предметов роскоши LVMH.