Dior створив крижану копію свого найвідомішого магазину на гірськолижному курорті в Китаї

Усередині будівлі — культові речі бренду, також створені з льоду.

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Французький модний будинок Dior побудував крижану копію флагмана Avenue Montaigne на території готелю Lake Songhua Seibu Prince у провінції Цзіньлін, Китай, пише MMD.

Ця споруда — перша в історії бренду будівля, споруджена у техніці крижаної скульптури.

Оскільки взимку в деяких частинах Північного Китаю заведено будувати мініатюрні пам'ятки з усього світу з льоду та прикрашати їх яскравим освітленням, щоб зробити яскравіше святкування в період китайського Нового року, Dior підхопив цю традицію і перетворив культовий паризький магазин на зимовий палац у стилі "Холодного серця". Усередині споруди можна побачити такі знамениті речі бренду як куртка Bar, сумка Lady Dior та флакон парфумів Miss Dior, теж зроблені з льоду.

У вестибюлі готелю Lake Songhua Seibu Prince Hotel представлений повний асортимент лижної колекції бренду для обох статей.

Туристи можуть не тільки відвідати крижаний магазин, а й побачити світлові шоу, які проводяться тричі на день, а в перший, 22 січня, і на п'ятий день китайського Нового року на гостей чекає спеціальний світловий феєрверк.

Навпроти крижаної інсталяції встановлено намет у вигляді кафе, де подають гарячий шоколад, печиво та макаруни марки Dior для гостей, які катаються поряд на лижах.

Бернар Арно призначив свою дочку Дельфіну керівником будинку Christian Dior, другого за величиною бренду в його імперії предметів розкоші LVMH.