У Аманды Сейфрид во время церемонии Critics Choice Awards порвалось платье от Dior

С платьем знаменитости от Дома Dior произошел конфуз.

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37-летняя актриса Аманда Сейфрид надела наряд из коллекции Dior Haute Couture 2020 года, но платье начало рваться еще на красной дорожке. Впрочем, Аманда продолжила позировать фотографам как ни в чем не бывало, не показывая, что с нарядом что-то не так. Об этом пишет Daily Mail.

Во время того, как звезда произносила речь на сцене, она все время была вынуждена поправлять рукав платья, который спадал. А после того как забрала свою награду, и вовсе набросила черную короткую куртку сверху.

Журналистам на церемонии Аманда сказала, что платье Dior весьма неудобное, к тому же продолжает рваться. "Я не шучу, оно продолжает рваться. На самом деле это похоже на разрыв", — сказала она, когда ее рукав упал. И добавила: "Я собираюсь снять его".

Золотистое платье до пола, которое закручивается посередине, образуя два выреза на талии с бахромой и с открытыми плечами, изначально было представлено в коллекции Dior весна-лето 2020. Также Сейфрид дополнила платье украшениями Cartier, ярко-красным оттенком губ Lancôme, а ее волосы были собраны в низкий хвост с распущенными прядями, обрамляющими лицо.

Напомним, Аманда Сейфрид снялась для Los Angeles Times в рубашке со следами помады от украинского бренда.