В Аманди Сайфред під час церемонії Critics Choice Awards порвалася сукня від Dior

Із сукнею знаменитості від Будинку Dior стався конфуз.

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37-річна акторка Аманда Сайфред одягла вбрання з колекції Dior Haute Couture 2020 року, але сукня почала рватися ще на червоній доріжці. Втім, Аманда продовжила позувати фотографам як ні в чому не бувало, не показуючи, що з вбранням щось не так. Про це пише Daily Mail.

Під час того, як зірка проголошувала промову на сцені, вона весь час була змушена поправляти рукав сукні, що спадав. А після того, як забрала свою нагороду, взагалі накинула чорну коротку куртку зверху.

Журналістам на церемонії Аманда сказала, що сукня Dior дуже незручна, до того ж продовжує рватися. "Я не жартую, воно продовжує рватися. Насправді це схоже на розрив", — сказала вона, коли її рукав упав. І додала: "Я збираюся зняти її".

Золота сукня до підлоги, яка закручується посередині, утворюючи два вирізи на талії з бахромою і з відкритими плечима, спочатку була представлена в колекції Dior весна-літо 2020. Також Сайфред доповнила сукню прикрасами Cartier, яскраво-червоним відтінком губ Lancôme, а її волосся було зібрані в низький хвіст із розпущеними пасмами, що обрамляють обличчя.

Нагадаємо, Аманда Сайфред знялася для Los Angeles Times у сорочці зі слідами помади від українського бренду.