Артем Пивоваров записал совместный трек с псом Патроном (видео)

Музыкант призывает всех жертвовать деньги на помощь животным, пострадавшим от войны.

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Украинский певец, музыкант, автор песен и саунд-продюсер Артем Пивоваров записал совместный трек с самым знаменитым сапером Украины – псом Патроном. Видео он поделился на своей странице в соцсети.

Ролик начинается с переписки музыканта и животного, где Патрон предлагает поддержать донатами животных, которые пострадали от войны. В итоге Артем перепевает песню "Дежавю" на новый лад, а ему "подпевает" пес.

"Новый год – это всегда новые цели, мечты и вера в лучшее. Свет обязательно победит, и мы с вами можем этому помочь. Начнем год с добрых дел! В сложные времена каждый нуждается в поддержке, а особенно – те, кто не может позаботиться о себе сам. Во время войны многие животные остались без дома и хозяина, и забота о них — наша общая задача. Ведь в единстве наша сила! Ради доброго дела мы с псом Патроном сделали фит. А вместе с @uanimals.official открываем сбор средств для помощи нашим маленьким друзьям. Присоединяйся!", – говорится в подписи к видео.

В комментариях пользователи были тронуты таким поступком артиста.

"Как креативно! Артем – вы талантище, настоящая душа украинского народа. Сияйте и дальше, обожаю "Твои стихи, мои ноты"", "Круто придумал! Откуда черпаешь идеи? Ты наш герой!", "Как круто, что Вы участвуете в таком, обожаю животных и всегда за них переживаю, уже задонатила", – пишут фанаты Артура.

Напомним, ранее Фокус писал, что пес Патрон стал первой собакой с титулом от UNICEF "Пес доброй воли" в истории организации.