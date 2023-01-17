Артем Пивоваров записав спільний трек із псом Патроном (відео)

Музикант закликає всіх жертвувати гроші на допомогу тваринам, які постраждали від війни.

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Український співак, музикант, автор пісень та саунд-продюсер Артем Пивоваров записав спільний трек із найзнаменитішим сапером України – псом Патроном. Відео він поділився на своїй сторінці у соцмережі.

Ролик починається з листування музиканта та тварини, де Патрон пропонує підтримати донатами тварин, які постраждали від війни. У результаті Артем переспівує пісню "Дежавю" на новий лад, а йому "підспівує" пес.

"Новий рік — це завжди нові цілі, мрії та віра в краще. Світло обов'язково переможе, і ми з вами можемо цьому посприяти. Розпочнемо рік із добрих справ! У складні часи кожен потребує підтримки, а особливо — ті, хто не може подбати про себе сам. Під час війни багато тварин залишилися без дому та господаря, і турбота про них — наше спільне завдання. Адже в єдності наша сила! Заради доброї справи ми з псом Патроном зробили фіт. А разом з @uanimals.official відкриваємо збір коштів для допомоги нашим маленьким друзям. Приєднуйся!", — йдеться у підписі до відео.

У коментарях користувачі були зворушені таким вчинком артиста.

"Як креативно! Артем – ви талант, справжня душа українського народу. Сяйте і далі, обожнюю "Твої вірші, мої ноти"", "Круто придумав! Звідки черпаєш ідеї? Ти наш герой!", "Як круто, що Ви берете участь у такому, люблю тварин і завжди за них переживаю, вже задонатила", – пишуть фанати Артура.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що пес Патрон став першим собакою з титулом від UNICEF "Пес доброї волі" в історії організації.