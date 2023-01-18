18 января 2023 года: Крещенский Сочельник - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя ругаться, ссориться, конфликтовать и желать другим зла.

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Что случилось в этот день:

Сегодня православная церковь отмечает Крещенский Сочельник, который также называется Навечерие Крещения. Это вечер, который предшествует празднику Крещения Господня и является подготовкой к нему. В Крещенский Сочельник, как и на само Крещение, принято святить воду в храмах.

Что нельзя делать 18 января:

► ругаться, ссориться, конфликтовать

► желать людям зла

► пить или набирать воду с плохими мыслями

► смешивать святую воду с обычной

Народные приметы и поверья:

Крещенский вечер, Канун Богоявления, Голодная кутья, Второй Сочельник.

► "Если в этот день метель, снег или поземка — быть урожаю", "Если снег погнет сучья на деревьях, будет хороший урожай, пчелы станут хорошо роиться", "Мало снега на ветвях деревьев— летом ни грибов, ни ягод не ищи", поэтому и народная благодарность "Спасибо, мороз, что снегу нанес"

► Если в крещенский вечер звезды блестят и горят, то старики предрекали плодородие ягнят, тогда они говорили: "Ярки звезды породят белые ярки"

► Кроме того, если в этот день будет метель — то же самое будет и на Масленице, если сильные южные ветры — будет лето грозовое.

► Коли утром идет снег, то урожай хлеба будет хороший

► На Голодную кутью был снег — уродится гречка

► Чистое небо в Крещенскую ночь, быть доброму урожаю гороха

► Если на небосводе полный месяц на Крещенский сочельник — к большому разливу рек

► Если много лают собаки, то будет в лесу много дичи и зверя

День ангела празднуют:

Григорий, Евгения, Иосиф, Матфей, Роман, Саис, Сергей, Татьяна

Родились сегодня:

1882 — Алан Александр Милн (ум. 1956), английский писатель, автор "Винни-Пуха"

1955 — Кевин Костнер, американский актер, обладатель премий "Оскар" (дважды), "Золотой глобус" и др. наград

1962 — Тамара Гвердцители, эстрадная певица, пианистка, композитор, народная артистка Грузии

1986 — Валентина Семеренко, украинская биатлонистка, олимпийская чемпионка (2014), чемпионка мира (2015) и Европы

1986 — Вита Семеренко, украинская биатлонистка, чемпионка Олимпийских игр (2014) и Европы, сестра-близнец Валентины

А также в этот день:

1778 — английский мореплаватель Джеймс Кук открыл Гавайские острова и назвал их Сандвичевы острова

2012 — Википедия на одни сутки закрыла доступ к своему англоязычному сайту в знак протеста против обсуждаемого в США законопроекта о борьбе с интернет-пиратством