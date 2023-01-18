18 января 2023 года: Крещенский Сочельник - что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя ругаться, ссориться, конфликтовать и желать другим зла.
Что случилось в этот день:
Сегодня православная церковь отмечает Крещенский Сочельник, который также называется Навечерие Крещения. Это вечер, который предшествует празднику Крещения Господня и является подготовкой к нему. В Крещенский Сочельник, как и на само Крещение, принято святить воду в храмах.
Что нельзя делать 18 января:
► ругаться, ссориться, конфликтовать
► желать людям зла
► пить или набирать воду с плохими мыслями
► смешивать святую воду с обычной
Народные приметы и поверья:
Крещенский вечер, Канун Богоявления, Голодная кутья, Второй Сочельник.
► "Если в этот день метель, снег или поземка — быть урожаю", "Если снег погнет сучья на деревьях, будет хороший урожай, пчелы станут хорошо роиться", "Мало снега на ветвях деревьев— летом ни грибов, ни ягод не ищи", поэтому и народная благодарность "Спасибо, мороз, что снегу нанес"
► Если в крещенский вечер звезды блестят и горят, то старики предрекали плодородие ягнят, тогда они говорили: "Ярки звезды породят белые ярки"
► Кроме того, если в этот день будет метель — то же самое будет и на Масленице, если сильные южные ветры — будет лето грозовое.
► Коли утром идет снег, то урожай хлеба будет хороший
► На Голодную кутью был снег — уродится гречка
► Чистое небо в Крещенскую ночь, быть доброму урожаю гороха
► Если на небосводе полный месяц на Крещенский сочельник — к большому разливу рек
► Если много лают собаки, то будет в лесу много дичи и зверя
День ангела празднуют:
Григорий, Евгения, Иосиф, Матфей, Роман, Саис, Сергей, Татьяна
Родились сегодня:
1882 — Алан Александр Милн (ум. 1956), английский писатель, автор "Винни-Пуха"
1955 — Кевин Костнер, американский актер, обладатель премий "Оскар" (дважды), "Золотой глобус" и др. наград
1962 — Тамара Гвердцители, эстрадная певица, пианистка, композитор, народная артистка Грузии
1986 — Валентина Семеренко, украинская биатлонистка, олимпийская чемпионка (2014), чемпионка мира (2015) и Европы
1986 — Вита Семеренко, украинская биатлонистка, чемпионка Олимпийских игр (2014) и Европы, сестра-близнец Валентины
А также в этот день:
1778 — английский мореплаватель Джеймс Кук открыл Гавайские острова и назвал их Сандвичевы острова
2012 — Википедия на одни сутки закрыла доступ к своему англоязычному сайту в знак протеста против обсуждаемого в США законопроекта о борьбе с интернет-пиратством