18 січня 2023 року: Хрещенський Святвечір — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна лаятися, сваритися, конфліктувати та бажати іншим зла.

Related video

Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква відзначає Хрещенський Святвечір, який також називається Навечір'я Хрещення. Це вечір, який передує святу Хрещення Господнього і є підготовкою до нього. У Хрещенський Святвечір, як і на саме Хрещення, прийнято святити воду у храмах.

Що не можна робити 18 січня:

► сваритися, сваритися, конфліктувати

► бажати людям зла

► пити або набирати воду з поганими думками

► змішувати святу воду із звичайною

Народні прикмети та повір'я:

Хрещенський вечір, Напередодні Богоявлення, Голодна кутя, Другий Святвечір.

► Якщо у цей день вітер буде теплим, то зима буде холодною, тому і народна подяка "Дякую, мороз, що снігу дав"

► Якщо у цей день буде хмарна погода, то літо буде сильним.

► Якщо вранці сніг, то врожай хліба буде хорошим

► На Голодну кутю був сніг — уродиться гречка

► Чисте небо у Водохресну ніч, бути доброму врожаю гороху

► Якщо на небосхилі повний місяць на Хрещенський святвечір — до великого розливу річок

► Якщо багато гавкають собаки, то буде в лісі багато дичини та звіра

День ангела святкують:

Григорій, Євгенія, Йосип, Матвій, Роман, Саїс, Сергій, Тетяна

Народилися сьогодні:

1882 — Алан Олександр Мілн (пом. 1956), англійський письменник, автор "Вінні-Пуха"

1955 — Кевін Костнер, американський актор, володар премій "Оскар" (двічі), "Золотий глобус" та ін.

1962 — Тамара Гвердцителі, естрадна співачка, піаністка, композитор, народна артистка Грузії

1986 — Валентина Семеренко, українська біатлоністка, олімпійська чемпіонка (2014), чемпіонка світу (2015) та Європи

1986 — Віта Семеренко, українська біатлоністка, чемпіонка Олімпійських ігор (2014) та Європи, сестра-близнючка Валентини

А також у цей день:

1778 — англійський мореплавець Джеймс Кук відкрив Гавайські острови і назвав їх Сандвічеві острови

2012 — Вікіпедія на одну добу закрила доступ до свого англомовного сайту на знак протесту проти законопроєкту про боротьбу з інтернет-піратством, що обговорюється в США.