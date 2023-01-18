18 січня 2023 року: Хрещенський Святвечір — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна лаятися, сваритися, конфліктувати та бажати іншим зла.
Що сталося цього дня:
Сьогодні православна церква відзначає Хрещенський Святвечір, який також називається Навечір'я Хрещення. Це вечір, який передує святу Хрещення Господнього і є підготовкою до нього. У Хрещенський Святвечір, як і на саме Хрещення, прийнято святити воду у храмах.
Що не можна робити 18 січня:
► сваритися, сваритися, конфліктувати
► бажати людям зла
► пити або набирати воду з поганими думками
► змішувати святу воду із звичайною
Народні прикмети та повір'я:
Хрещенський вечір, Напередодні Богоявлення, Голодна кутя, Другий Святвечір.
► Якщо у цей день вітер буде теплим, то зима буде холодною, тому і народна подяка "Дякую, мороз, що снігу дав"
► Якщо у цей день буде хмарна погода, то літо буде сильним.
► Якщо вранці сніг, то врожай хліба буде хорошим
► На Голодну кутю був сніг — уродиться гречка
► Чисте небо у Водохресну ніч, бути доброму врожаю гороху
► Якщо на небосхилі повний місяць на Хрещенський святвечір — до великого розливу річок
► Якщо багато гавкають собаки, то буде в лісі багато дичини та звіра
День ангела святкують:
Григорій, Євгенія, Йосип, Матвій, Роман, Саїс, Сергій, Тетяна
Народилися сьогодні:
1882 — Алан Олександр Мілн (пом. 1956), англійський письменник, автор "Вінні-Пуха"
1955 — Кевін Костнер, американський актор, володар премій "Оскар" (двічі), "Золотий глобус" та ін.
1962 — Тамара Гвердцителі, естрадна співачка, піаністка, композитор, народна артистка Грузії
1986 — Валентина Семеренко, українська біатлоністка, олімпійська чемпіонка (2014), чемпіонка світу (2015) та Європи
1986 — Віта Семеренко, українська біатлоністка, чемпіонка Олімпійських ігор (2014) та Європи, сестра-близнючка Валентини
А також у цей день:
1778 — англійський мореплавець Джеймс Кук відкрив Гавайські острови і назвав їх Сандвічеві острови
2012 — Вікіпедія на одну добу закрила доступ до свого англомовного сайту на знак протесту проти законопроєкту про боротьбу з інтернет-піратством, що обговорюється в США.