Королевский эксперт предположил, при каких условиях принц Гарри посетит коронацию отца

Гарри все еще приглашен на коронацию, но не будет в ней участвовать, оставаясь простым наблюдателем.

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Через четыре коротких месяца король Карл будет коронован на пышной церемонии в Вестминстерском аббатстве вместе со своей женой, новой королевой-консортом Камиллой. Но пока журналистов интересует, будет ли принц Гарри с семьей присутствовать на этом важном событии и при каких условиях. Об этом пишет Page Six.

Гарри и Меган Маркл приглашены на церемонию даже после выхода скандальных мемуаров принца, где высказал все обиды касательно своей семьи. И инсайдеры в Букингемском дворце подтвердили, что приглашение в силе.

Но королевский историк Хьюго Викерс, друг королевской семьи, предсказывает, что принц не согласится приехать.

"Гарри ясно дал понять, что у него есть определенные условия, прежде чем он примет любое приглашение. Всегда можно помириться, если обе стороны захотят это сделать, но я не думаю, что Гарри сделает первый шаг", — сказал Викерс.

Гарри сказал, что хочет извинений от своей семьи, что, вероятно, будет условием любого семейного примирения до коронации.

Высказывая свое мнение, Викерс отметил, что присутствие Гарри и его новой известности на коронации нежелательно. Потому что он будет отвлекать присутствующих и журналистов от церемонии.

"Ведь именно поэтому коронованных королей и королев не приглашают на коронацию", — отметил Викерс.

После выхода мемуаров 10 января, принц активно их пиарил, раздавая интервью, также он появился на "Позднем шоу со Стивеном Кольбертом".

[ + – ] Принц Гарри на шоу Фото: Скриншот

Там он в очередной раз высказался о неподобающем поведении своей семьи, якобы это они организовали утечку негативных историй о его жене в прессу, сказав: "Вы знаете, что вы сделали, и теперь я знаю, почему вы это сделали. И тебя поймали, так что просто признайся".

Источник в королевской семье сообщил The Sunday Times, что они верят, что встреча, на которой будет обсуждаться примирение, состоится в ближайшее время и явно до коронации, которая пройдет 6 мая.

"Это потребует гибкости со всех сторон, но это можно сделать, это поправимо. Гарри нужен здесь, в комнате с королем и принцем Уильямом, парой других членов семьи, некоторыми из "своих людей", которым он доверяет, которые всегда прикрывают его спину, чтобы он не думал, что попал в засаду", — источник полагает, что это может быть Эд Лейн Фокс, бывший личный секретарь Гарри и Кристофер, лорд Гейдт, бывший личный секретарь покойной королевы, который консультировал Сассексов.

А источник, близкий к принцу Уильяму считает, что не все в королевской семье "вели себя хорошо", но "Гарри должен быть в состоянии сесть и сказать: мы тоже плохо себя вели. Это требует большой гибкости и чуткости, в которой Гарри не силен".

[ + – ] Мемуары принца Гарри "Запасной" Фото: Getty

Хьюго Викерс отметил, что сейчас бы королевской семье пригодилась помощь покойной королевы Елизаветы.

"Королева показывала себя блестяще в примирении на протяжении всей жизни, в отношениях с Японией, Германией. Она была дипломатична на международном уровне и когда дело было более личным", — отметил Викерс.

Существуют четкие параллели между Гарри и герцогом Виндзорским, который отрекся от престола в декабре 1936 года, чтобы жениться на разведенной американке Уоллис Симпсон, впоследствии герцогине Виндзорской.

Викерс отметил, что были также проблемы с идеей присутствия герцога Виндзорского на коронации своей племянницы королевы Елизаветы в июне 1953 года. Позже его сфотографировали, когда он смотрел это мероприятие по телевизору из Парижа, Франция.

"Герцог Виндзорский не был приглашен на коронацию королевы, — сказал Викерс. — Были довольно сложные переговоры, согласованные через его адвокатов, о том, что он выступит с заявлением о том, что предыдущему королю неуместно присутствовать на коронации преемника. Были опасения, что он приедет в Лондон".

В то время как Гарри дал четыре телеинтервью и два печатных интервью в течение недели, чтобы пропиарить свои мемуары. Королевская семья, включая его старшего брата принца Уильяма и его отца, хранила молчание по поводу обвинений в книге "Запасной".

"Я думаю, что королевская семья поступила очень разумно, промолчав", — резюмировал Викерс.

Ранее эксперты предположили, что семья герцогов Сассекских на достигнутом не остановится, и королевскую семью ждет "еще больше драмы".