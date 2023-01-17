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Королевский эксперт предположил, при каких условиях принц Гарри посетит коронацию отца

Принц Гарри, мемуары запасной, мемуары принца гарри, коронация короля карла, Меган Маркл
Фото: Getty Images | Принц Гарри и Меган Маркл в Лондоне

Гарри все еще приглашен на коронацию, но не будет в ней участвовать, оставаясь простым наблюдателем.

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Через четыре коротких месяца король Карл будет коронован на пышной церемонии в Вестминстерском аббатстве вместе со своей женой, новой королевой-консортом Камиллой. Но пока журналистов интересует, будет ли принц Гарри с семьей присутствовать на этом важном событии и при каких условиях. Об этом пишет Page Six.

Гарри и Меган Маркл приглашены на церемонию даже после выхода скандальных мемуаров принца, где высказал все обиды касательно своей семьи. И инсайдеры в Букингемском дворце подтвердили, что приглашение в силе.

Но королевский историк Хьюго Викерс, друг королевской семьи, предсказывает, что принц не согласится приехать.

"Гарри ясно дал понять, что у него есть определенные условия, прежде чем он примет любое приглашение. Всегда можно помириться, если обе стороны захотят это сделать, но я не думаю, что Гарри сделает первый шаг", — сказал Викерс.

Гарри сказал, что хочет извинений от своей семьи, что, вероятно, будет условием любого семейного примирения до коронации.

Высказывая свое мнение, Викерс отметил, что присутствие Гарри и его новой известности на коронации нежелательно. Потому что он будет отвлекать присутствующих и журналистов от церемонии.

"Ведь именно поэтому коронованных королей и королев не приглашают на коронацию", — отметил Викерс.

После выхода мемуаров 10 января, принц активно их пиарил, раздавая интервью, также он появился на "Позднем шоу со Стивеном Кольбертом".

Принц Гарри, мемуары запасной, мемуары принца гарри, коронация короля карла, Меган Маркл Fullscreen
Принц Гарри на шоу
Фото: Скриншот

Там он в очередной раз высказался о неподобающем поведении своей семьи, якобы это они организовали утечку негативных историй о его жене в прессу, сказав: "Вы знаете, что вы сделали, и теперь я знаю, почему вы это сделали. И тебя поймали, так что просто признайся".

Источник в королевской семье сообщил The Sunday Times, что они верят, что встреча, на которой будет обсуждаться примирение, состоится в ближайшее время и явно до коронации, которая пройдет 6 мая.

"Это потребует гибкости со всех сторон, но это можно сделать, это поправимо. Гарри нужен здесь, в комнате с королем и принцем Уильямом, парой других членов семьи, некоторыми из "своих людей", которым он доверяет, которые всегда прикрывают его спину, чтобы он не думал, что попал в засаду", — источник полагает, что это может быть Эд Лейн Фокс, бывший личный секретарь Гарри и Кристофер, лорд Гейдт, бывший личный секретарь покойной королевы, который консультировал Сассексов.

А источник, близкий к принцу Уильяму считает, что не все в королевской семье "вели себя хорошо", но "Гарри должен быть в состоянии сесть и сказать: мы тоже плохо себя вели. Это требует большой гибкости и чуткости, в которой Гарри не силен".

Принц Гарри, мемуары запасной, мемуары принца гарри, коронация короля карла, Меган Маркл Fullscreen
Мемуары принца Гарри "Запасной"
Фото: Getty

Хьюго Викерс отметил, что сейчас бы королевской семье пригодилась помощь покойной королевы Елизаветы.

"Королева показывала себя блестяще в примирении на протяжении всей жизни, в отношениях с Японией, Германией. Она была дипломатична на международном уровне и когда дело было более личным", — отметил Викерс.

Существуют четкие параллели между Гарри и герцогом Виндзорским, который отрекся от престола в декабре 1936 года, чтобы жениться на разведенной американке Уоллис Симпсон, впоследствии герцогине Виндзорской.

Викерс отметил, что были также проблемы с идеей присутствия герцога Виндзорского на коронации своей племянницы королевы Елизаветы в июне 1953 года. Позже его сфотографировали, когда он смотрел это мероприятие по телевизору из Парижа, Франция.

"Герцог Виндзорский не был приглашен на коронацию королевы, — сказал Викерс. — Были довольно сложные переговоры, согласованные через его адвокатов, о том, что он выступит с заявлением о том, что предыдущему королю неуместно присутствовать на коронации преемника. Были опасения, что он приедет в Лондон".

В то время как Гарри дал четыре телеинтервью и два печатных интервью в течение недели, чтобы пропиарить свои мемуары. Королевская семья, включая его старшего брата принца Уильяма и его отца, хранила молчание по поводу обвинений в книге "Запасной".

"Я думаю, что королевская семья поступила очень разумно, промолчав", — резюмировал Викерс.

Ранее эксперты предположили, что семья герцогов Сассекских на достигнутом не остановится, и королевскую семью ждет "еще больше драмы".