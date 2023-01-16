Принц Гарри и Меган Маркл планируют "больше драмы"

Герцоги Сассекские решили "сжечь все мосты" со своим королевским прошлым.

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Принц Гарри и Меган Маркл "сжигают все возможные мосты" и "обещают еще больше драмы". Об этом пишет The News.

Герцогских супругов обвинили в том, что они обещают "еще больше драмы" и "сожжение мостов".

Королевский биограф Кристофер Андерсен осветил это мнение.

Эксперт отметил: "Я не думаю, что любой рациональный человек может смотреть на это и сказать, что они направляются к какому-то примирению. Все мосты, которые он сжег, что дальше? Есть ощущение, что ты сможешь превзойти это?"

Он также рассказал, что, несомненно, появится больше проектов, поскольку "[есть] ощущение" ты думаешь, что ты уже что-то видел, подожди, пока я напишу второй том, подожди, пока Меган заключит свое книжное соглашение на 20 миллионов долларов ". Я уверен, что за углом много драмы".

[ + – ] Принц Гарри и Меган Маркл

"Их стратегия работает. Это повышает продажи книг для Гарри, но он также сокрушается тем, что не получает никакого ответа", — рассказывает

специалист.

Кроме того, королевский биограф настаивает на том, что сыну Карла ІІІ уже никогда не будут доверять.

"Я не думаю, что они могут. [Я не уверен], могут ли они даже… стоять рядом на балконе Букингемского дворца", — добавляет Андерсен.

[ + – ] Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Getty Images

Напомним, принц Гарри планирует потребовать извинений от своих королевских родственников в Европе.

Также Фокус писал о "троллинге" принца Гарри от Кейт Миддлтон на публике.