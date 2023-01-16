Принц Гаррі та Меган Маркл планують "більше драми"

Герцоги Сассекські вирішили "спалити всі мости" зі своїм королівським минулим.

Related video

Принц Гаррі та Меган Маркл "спалюють усі можливі мости" та "обіцяють ще більше драми". Про це пише The News.

Герцогське подружжя звинуватили в тому, що вони обіцяють "ще більше драми" і "спалення мостів".

Королівський біограф Крістофер Андерсен висвітлив це твердження.

Експерт зазначив: "Я не думаю, що будь-яка раціональна людина може дивитися на це і сказати, що вони прямують до якогось примирення. Усі мости, які він спалив, що далі? Є відчуття, що ти зможеш перевершити це?"

Він також розповів, що, безсумнівно, з’явиться більше проєктів, оскільки "[є] відчуття "ти думаєш, що ти вже щось бачив, зачекай, доки я напишу другий том, зачекай, доки Меган укладе свою книжкову угоду на 20 мільйонів доларів". Я впевнений, що за рогом багато драми".

[ + – ] Принц Гаррі та Меган Маркл

"Їхня стратегія працює. Це підвищує продажі книг для Гаррі, але він також засмучується тим, що не отримує жодної відповіді", — розповідає

фахівець.

Окрім цього, королівський біограф наполягає на тому, що принцу Гаррі вже ніколи не довірятимуть.

"Я не думаю, що вони можуть. [Я не впевнений], чи можуть вони навіть … стояти поруч на балконі Букінгемського палацу", — додає Андерсен.

[ + – ] Принц Гаррі та Меган Маркл Фото: Getty Images

Нагадаємо, принц Гаррі планує вимагати вибачень від своїх королівських родичів у Європі.

Також Фокус писав про "тролінг" принца Гаррі від Кейт Міддлтон на публіці.