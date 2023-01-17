Королівський експерт припустив, за яких умов принц Гаррі відвідає коронацію батька

Гаррі все ще запрошений на коронацію, але не братиме в ній участі, залишаючись простим спостерігачем.

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Через чотири короткі місяці король Карл буде коронований на пишній церемонії у Вестмінстерському абатстві разом зі своєю дружиною, новою королевою-консортом Каміллою. Але поки що журналістів цікавить, чи буде принц Гаррі з сім'єю присутнім на цій важливій події і за яких умов. Про це пише Page Six.

Гаррі та Меган Маркл запрошені на церемонію навіть після виходу скандальних мемуарів принца, де він висловив усі образи щодо своєї родини. Інсайдери у Букінгемському палаці підтвердили, що запрошення у силі.

Але королівський історик Х'юго Вікерс, друг королівської сім'ї, передбачає, що принц не погодиться приїхати.

"Гаррі ясно дав зрозуміти, що він має певні умови, перш ніж він прийме будь-яке запрошення. Завжди можна помиритися, якщо обидві сторони захочуть це зробити, але я не думаю, що Гаррі зробить перший крок", — сказав Вікерс.

Гаррі сказав, що хоче вибачення від своєї сім'ї, що, ймовірно, буде умовою будь-якого сімейного примирення до коронації.

Висловлюючи свою думку, Вікерс зазначив, що присутність Гаррі та його нової популярності на коронації небажана. Тому, що він відволікатиме присутніх і журналістів від церемонії.

"Адже саме тому коронованих королів та королев не запрошують на коронацію", — зазначив Вікерс.

Після виходу мемуарів 10 січня принц активно їх піарив, роздаючи інтерв'ю, також він з'явився на "Пізньому шоу зі Стівеном Кольбертом".

[ + – ] Принц Гаррі на шоу Фото: Скриншот

Там він вкотре висловився про неналежну поведінку своєї сім'ї, нібито це вони організували витік негативних історій про його дружину в пресу, сказавши: "Ви знаєте, що ви зробили, і тепер я знаю, чому ви це зробили. І тебе зловили, так що просто зізнайся".

Джерело в королівській родині повідомило The Sunday Times, що вони вірять, що зустріч, на якій обговорюватиметься примирення, відбудеться найближчим часом і явно до коронації, яка відбудеться 6 травня.

"Це вимагатиме гнучкості з усіх боків, але це можна зробити, це можна виправити. Гаррі потрібен тут, у кімнаті з королем і принцом Вільямом, парою інших членів сім'ї, деякими зі "своїх людей", яким він довіряє, які завжди прикривають його спину, щоб він не думав, що потрапив у засідку", — джерело вважає, що це може бути Ед Лейн Фокс, колишній особистий секретар Гаррі та Крістофер, лорд Гейдт, колишній особистий секретар покійної королеви, який консультував Сассексів.

А джерело, близьке до принца Вільяма вважає, що не всі в королівській родині "поводилися добре", але "Гаррі повинен бути в змозі сісти і сказати: ми теж погано поводилися. Це вимагає великої гнучкості і чуйності, в якій Гаррі не сильний". ".

[ + – ] Мемуари принца Гаррі "Запасний" Фото: Getty

Х'юго Вікерс зазначив, що зараз королівській сім'ї знадобилася б допомога покійної королеви Єлизавети.

"Королева показувала себе блискуче у примиренні протягом усього життя, у відносинах з Японією, Німеччиною. Вона була дипломатична на міжнародному рівні і коли справа була більш особистою", — зазначив Вікерс.

Існують чіткі паралелі між Гаррі і герцогом Віндзорським, який зрікся престолу в грудні 1936 року, щоб одружитися з розведеною американкою Волліс Сімпсон, згодом герцогинею Віндзорською.

Вікерс зазначив, що були також проблеми з ідеєю присутності герцога Віндзорського на коронації своєї племінниці королеви Єлизавети у червні 1953 року. Згодом його сфотографували, коли він дивився цей захід по телевізору з Парижа, Франція.

"Герцог Віндзорський не був запрошений на коронацію королеви, — сказав Вікерс. — Були досить складні переговори, погоджені через його адвокатів, про те, що він виступить із заявою про те, що попередньому королю недоречно бути присутнім на коронації наступника. Були побоювання, що він приїде до Лондона».

Гаррі дав чотири телеінтерв'ю і два друковані інтерв'ю протягом тижня, щоб пропіарити свої мемуари. Королівська сім'я, включаючи його старшого брата принца Вільяма та його батька, мовчала з приводу звинувачень у книзі "Запасний".

"Я думаю, що королівська родина вчинила дуже розумно, промовчавши", — резюмував Вікерс.

Раніше експерти припустили, що сім'я герцогів Сассекських на досягнутому не зупиниться, і королівську сім'ю чекає "ще більше драми".