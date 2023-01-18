"Она как из фильмов ужасов и Алиэкспресса": актрису, играющую Эми Уайнхаус, подвергли критике в соцсетях

Пользователи Сети раскритиковали актрису, которая сыграла главную роль.

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Британский режиссер Сэм Тейлор-Джонсон, известная по фильму "Пятьдесят оттенков серого", снимает биографический фильм Back To Black, посвященный жизни певицы Эми Уайнхаус и ее восхождении к мировой известности. В Сети появились первые кадры со съемочной площадки. Об этом пишет The Mirror.

Пользователи Twitter подвергли критике актрису Марису Абелу, которая сыграла главную роль.

По мнению поклонников культовой певицы, умершей в 2011 году, Абела на нее вовсе не похожа. Отмечается, что съемки байопика начались в Лондоне 16 января.

В комментариях пользователи соцсети называют Марису Абелу "Эми из "Алиэкспресса" и сравнивают ее образ с костюмом на Хэллоуин.

"Почему актриса, играющая Эми Уайнхаус, похожа на Анну Ферис на съемках сцены для "Очень страшного кино"?

"Есть множество хороших документальных фильмов о ее жизни, карьере и борьбе. Не нужно снимать фальшивый фильм о жизни Эми".

Несмотря на то, что Эми скончалась в возрасте всего 27 лет, за свою короткую жизнь она сумела закрепить свой статус легендарной певицы и автора песен. Певица завоевала множество наград и миллионы преданных поклонников по всему миру, благодаря своему уникальному голосу, индивидуальности и душераздирающей музыке.

Напомним, второй альбом певицы "Back to Black" принес певице 6 номинаций Grammy и победу в 5-ти из них, после чего Эми была занесена в Книгу рекордов Гиннесса, как первая и единственная британская певица, выигравшая пять наград премии. В августе 2011 года альбом "Back to Black" признан самым успешным альбомом XXI века в Великобритании.

Также Фокус писал, что гардероб Эми Уайнхаус из ее последнего концертного тура продадут на аукционе.