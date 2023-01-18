"Вона як із фільмів жахів та Аліекспресу": актрису, що грає Емі Вайнгауз, піддали критиці в соцмережах

Користувачі мережі розкритикували актрису, яка зіграла головну роль.

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Британський режисер Сем Тейлор-Джонсон, відомий за фільмом "П'ятдесят відтінків сірого", знімає біографічний фільм Back To Black, присвячений життю співачки Емі Уайнхаус та її сходження до світової популярності. У мережі з'явилися перші кадри зі знімального майданчика. Про це пише The Mirror.

Користувачі Twitter розкритикували актрису Марісу Абелу, яка зіграла головну роль.

На думку шанувальників культової співачки, яка померла у 2011 році, Абела на неї зовсім не схожа. Зазначається, що зйомки байопіку розпочалися у Лондоні 16 січня.

У коментарях користувачі соцмережі називають Марісу Абелу "Емі з "Аліекспресу" і порівнюють її образ із костюмом на Хелловін.

"Чому актриса, яка грає Емі Вайнгауз, схожа на Анну Феріс на зйомках сцени для "Дуже страшного кіно"?

"Є безліч хороших документальних фільмів про її життя, кар'єру та боротьбу. Не потрібно знімати фальшивий фільм про життя Емі".

Незважаючи на те, що Емі померла у віці лише 27 років, за своє коротке життя вона зуміла закріпити свій статус легендарної співачки та авторки пісень. Співачка здобула безліч нагород і мільйони відданих шанувальників по всьому світу, завдяки своєму унікальному голосу, індивідуальності та несамовитій музиці.

Нагадаємо, другий альбом співачки "Back to Black" приніс співачці 6 номінацій Grammy та перемогу у 5-ти з них, після чого Емі була занесена до Книги рекордів Гіннесса, як перша та єдина британська співачка, яка виграла п'ять нагород премії. У серпні 2011 року альбом "Back to Black" визнаний найуспішнішим альбомом XXI століття у Великій Британії.

Також Фокус писав, що гардероб Емі Вайнгауз із її останнього концертного туру продадуть на аукціоні.