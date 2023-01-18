Взорвался дрон: во время съемок сериала Netflix серьезно пострадал актер

Серьезное ранение тайваньская звезда получил во время съемок сериала "Агент с небес".

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На съемочной площадке сериала "Агент с небес", показ которого планируется на Netflix, взорвался дрон и серьезно травмировал тайваньского актера Кая Ко. Об этом пишет Variety.

Отмечается, что неприятный инцидент произошел еще 29 декабря прошлого года. Однако, об этом только на этой неделе об инциденте сообщило тайваньское издание United Daily News. Известно, что дрон должен был снять актера крупным планом, но беспилотник вышел из строя и взорвался прямо возле Кая.

Очевидцы рассказали, что обломки дрона полетели в актера, нанеся ему серьезные травмы лица. Тайваньскую знаменитость сразу же госпитализировали в больницу. Как рассказал менеджер актера, ему наложили около 30 швов на лицо.

Впрочем, продюсеры фильма в комментарии изданию рассказали другую версию. Они признали, что действительно произошла чрезвычайная ситуация с дроном. Однако они заверили, что дрон не взрывался, а на съемочной площадке соблюдали все правила безопасности.

"Съемки происходили с соблюдением правил безопасности. Лопасти винта дрона также были защищены защитным слоем, и не было взрыва. Мы глубоко сожалеем о случившемся с Ко. Каю немедленно оказали медицинскую помощь. Производственная команда ведет расследование", — говорится в комментарии.

Представители Netflix пока не давали никаких комментариев. Съемки ленты продолжаются, за исключением тех сцен, где снимается Кай.

Также Фокус писал, что американский актер Бен Аффлек поделился своим взглядом на подход Netflix к кинопроизводству, который он сравнил с "конвейером".