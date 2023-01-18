Вибухнув дрон: під час зйомок серіалу Netflix серйозно постраждав актор

Серйозне поранення тайванська зірка отримала під час зйомок серіалу "Агент із небес".

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На знімальному майданчику серіалу "Агент із небес", показ якого планується на Netflix, вибухнув дрон і серйозно травмував тайванського актора Кая Ко. Про це пише Variety.

Наголошується, що неприємний інцидент стався ще 29 грудня минулого року. Проте, про це лише цього тижня про інцидент повідомило тайванське видання "United Daily News". Відомо, що дрон мав зняти актора великим планом, але безпілотник вийшов з ладу і вибухнув біля Кая.

Очевидці розповіли, що уламки дрону полетіли в актора, завдавши йому серйозних травм обличчя. Тайванську знаменитість одразу ж госпіталізували до лікарні. Як розповів менеджер актора, йому наклали майже 30 швів на обличчя.

Утім, продюсери фільму в коментарі виданню розповіли іншу версію. Вони визнали, що справді сталася надзвичайна ситуація з дроном. Однак вони запевнили, що дрон не вибухав, а на знімальному майданчику дотримувалися всіх правил безпеки.

"Зйомки відбувалися з дотриманням правил безпеки. Лопаті гвинта дрону також були захищені захисним шаром, і не було вибуху. Ми глибоко шкодуємо про те, що сталося з Ко. Каю негайно надали медичну допомогу. Виробнича команда веде розслідування", — йдеться в коментарі.

Представники Netflix поки що не давали жодних коментарів. Зйомки стрічки продовжуються, за винятком тих сцен, де знімається Кай.

Також Фокус писав, що американський актор Бен Аффлек поділився своїм поглядом на підхід Netflix до кіновиробництва, який він порівняв із "конвеєром".