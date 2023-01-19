В вышиванке и брюках-палаццо: элегантный образ Елены Зеленской

Первая леди Украины в национальной рубашке встретилась с принцем Лихтенштейна.

Related video

Супруга президента Украины Елена Зеленская встретилась с принцем Лихтенштейна Алоизом, который поддерживает украинские проекты по фиксации военных преступлений России. Первая леди отметила, что принц выделил на эти проекты 450 тысяч швейцарских франков. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте.

"Помочь Украине наказать российские преступления — княжество Лихтенштейн уже делает это. Сегодня удалось лично поблагодарить за преданность Княжества Лихтенштейн международному праву, включая активную позицию в ГА ООН по созданию специального трибунала для привлечения к ответственности причастных за эти преступления. Будем благодарны за эти преступления. Будем благодарны за дальнейшее продвижение этой инициативы", – написала Елена.

Для встречи первая леди выбрала красивую вышиванку с пышными рукавами, вышитыми черными нитями, от украинского бренда Must Have. Верх Зеленская скомбинировала с черными брюками-палаццо с высокой талией и широким поясом. Также на одной из фотографий жена президента Украины накинула на плечи черный жакет.

Свой образ Елена завершила идеально ровной укладкой, нежным макияжем и серьгами.

Кроме того, в этом наряде первая леди также приняла участие в дискуссионной панели в Украинском доме в Давосе и осмотрела выставку Ukraine is You, где представлены видеоработы о российских военных преступлениях и документальных кадрах из недавно освобожденного Херсона.

Также Фокус писал, что первая леди Украины Елена Зеленская приняла участие во Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе.