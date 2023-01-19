У вишиванці та штанах-палаццо: елегантний образ Олени Зеленської

Перша леді України в національній сорочці зустрілася із принцом Ліхтенштейном.

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Дружина президента України Олена Зеленська зустрілася з принцом Ліхтенштейном Алоїзом, який підтримує українські проєкти щодо фіксації воєнних злочинів Росії. Перша леді наголосила, що принц виділив на ці проєкти 450 тисяч швейцарських франків. Про це вона повідомила у своєму Instagram-акаунті.

"Допомогти Україні покарати російські злочини — князівство Ліхтенштейн вже робить це. Сьогодні вдалося особисто подякувати за відданість Князівства Ліхтенштейн міжнародному праву, включаючи активну позицію в ГА ООН щодо створення спеціального трибуналу для притягнення до відповідальності причетних за ці злочини. Будемо вдячні за подальше просування цієї ініціативи", – написала Олена.

Для зустрічі перша леді обрала гарну вишиванку з пишними рукавами, вишитими чорними нитками від українського бренду Must Have. Верх Зеленська скомбінувала з чорними штанями-палаццо з високою талією та широким поясом. Також на одній із фотографій дружина президента України накинула на плечі чорний жакет.

Свій образ Олена завершила ідеально рівною укладкою, ніжним макіяжем та сережками.

Крім того, у цьому вбранні перша леді також взяла участь у дискусійній панелі в Українському домі в Давосі та оглянула виставку Ukraine is You, де представлені відеороботи про російські воєнні злочини та документальні кадри з нещодавно звільненого Херсона.

Також Фокус писав, що перша леді України Олена Зеленська взяла участь у Всесвітньому економічному форумі у швейцарському Давосі.