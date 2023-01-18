У діловому костюмі та з брошкою у вигляді України: Олена Зеленська на форумі у Давосі

Дружина президента України з'явилася на форумі із символічною брошкою від українського бренду.

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Перша леді України Олена Зеленська взяла участь у Всесвітньому економічному форумі у швейцарському Давосі. Про це вона повідомила у своєму Instagram-акаунті.

Зеленська зустрілася із засновником та виконавчим головою ВЕФ, професором Клаусом Швабом, якому розповіла про ситуацію в Україні. Вона зазначила, що у 2022 році війна Росії проти України вже була однією з головних тем на саміті учасників економічного форуму.

"Переконана, що бізнес усього світу, що зібрався на форум, не може не розуміти загальної загрози російського тероризму та необхідності допомоги Україні — принаймні у тому, в чому може допомогти бізнес: у відновленні. Маємо відновити — і обов'язково відновимо — не тільки будинок у Дніпрі, але й сотні таких, понівечених Росією, будинків, лікарень, шкіл", — написала перша леді в Instagram.

Для форуму перша леді обрала діловий образ. На ній була коричнева блузка та костюм коричневого кольору, що складався з жакету з широкими лацканами та брюк-палаццо. Родзинкою аутфіту стала символічна брошка у вигляді карти України від українського бренду Gasanova, яку вона прикріпила до лацкану.

Свій образ вона завершила ідеально рівною укладкою, ніжним макіяжем та лаконічними сережками.

Також у межах форуму дружина президента України поспілкувалася із Президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

"Розповіла про новий проєкт мого Фонду @zelenskafoundation, до якого може приєднатися Єврокомісія. Україні необхідна фінансова підтримка ЄС для здійснення системного підходу до припинення інституційного виховання дітей, впровадження сімейних форм виховання, стимулювання національного усиновлення. Інструментом та локомотивом цього процесу міг би стати проєктний офіс спеціалістів", — написала Олена Зеленська.

Нагадаємо, перша леді України Олена Зеленська знялася у новорічному музичному проєкті "Ти не один".

Також Фокус писав про повсякденний образ дружини українського президента.