Олена Зеленська в ніжно-блакитній сукні розповіла, як святкує Різдво її родина (відео)

Дружина президента знялася в спеціальному новорічному проєкті.

Related video

Перша леді України Олена Зеленська знялася в новорічному музичному проєкті "Ти не один". Відео поширює телеканал "1+1".

Для святкового заходу Олена Зеленська обрала закриту ніжно-блакитну сукню міді з коміром-стійкою. На ногах першої леді були бежеві шкіряні туфлі на підборах. До образу вона додала улюблені сережки у вигляді півників українського бренду GUNIA Project.

Волосся Зеленська зібрала в охайний пучок, а на обличчі зробила нейтральний макіяж.

Дружина президента знялася в різдвяній фотосесії з дітьми на фоні прикрашеної ялинки та розповіла, як святкує новорічні свята її родина.

"В нашій родині ми завжди святкуємо Різдво. Накриваємо стіл, готуємо смачні страви та прикрашаємо ялинку старовинними ялинковими іграшками. Ми зберегли різдвяні прикраси, які були на ялинці ще у моєї мами, коли вона була зовсім маленька. Вони вже не блищать, але все одно ми і досі дотримуємося цієї сімейної традиції", — зізналася дружина Володимира Зеленського, запитавши дітей про традиції святкувань у їхніх родинах.

[ + – ] Олена Зеленська знялася в новорічному музичному проєкті

"Христос народився! Славімо його!" — звернулася до українців перша леді.

Нагадаємо, Олена Зеленська прочитала дітям книгу в лікарні.

Також Фокус писав про повсякденний образ дружини українського президента.