Елена Зеленская в нежно-голубом платье рассказала, как празднует Рождество ее семья (видео)

Супруга президента снялась в специальном новогоднем проекте.

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Первая леди Украины Елена Зеленская снялась в новогоднем музыкальном проекте "Ты не один". Видео распространяет телеканал "1+1".

Для праздничного мероприятия Елена Зеленская выбрала закрытое нежно-голубое платье миди с воротником-стойкой. На ногах первой леди были бежевые кожаные туфли на каблуке. К образу она добавила любимые серьги в виде петушков украинского бренда GUNIA Project.

Волосы Зеленская собрала в аккуратный пучок, а на лице сделала нейтральный макияж.

Супруга президента снялась в рождественской фотосессии с детьми на фоне украшенной елки и рассказала, как празднует новогодние праздники ее семья.

"Накрываем стол, готовим вкусные блюда и украшаем елку старинными елочными игрушками. Мы сохранили рождественские украшения, которые были на елке еще у моей мамы, когда она была совсем маленькая. Они уже не блестят, но все равно мы до сих пор придерживаемся этой семейной традиции", — призналась супруга Владимира Зеленского, спросив детей о традициях празднований в их семьях.

[ + – ] Елена Зеленская снялась в новогоднем музыкальном проекте

"Христос народився! Славімо його!" – обратилась к украинцам первая леди.

Напомним, Елена Зеленская прочла детям книгу в больнице.

Также Фокус писал о повседневном образе супруги украинского президента.