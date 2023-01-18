В деловом костюме и с брошью в виде Украины: Елена Зеленская на форуме в Давосе

Супруга президента Украины появилась на форуме с символической брошью от украинского бренда.

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Первая леди Украины Елена Зеленская приняла участие во Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте.

Зеленская встретилась с основателем и исполнительным главой ВЭФ, профессором Клаусом Швабом, которому рассказала о ситуации в Украине. Она отметила, что в 2022 году война России против Украине уже была одной из главных тем на саммите участников экономического форума.

"Убеждена, что бизнес всего мира, собравшийся на форум, не может не понимать общей угрозы российского терроризма и необходимости помощи Украине – по крайней мере, в том, в чем может помочь бизнес: в восстановлении. Должны восстановить – и обязательно возобновим – не только дом в Днепре, но и сотни таких, изуродованных Россией, домов, больниц, школ", — написала первая леди в Instagram.

Для форума первая леди выбрала деловой образ. На ней была коричневая блузка и костюм коричневого цвета, состоявший из жакета с широкими лацканами и брюк-палаццо. Изюминкой аутфита стала символическая брошь в виде карты Украины от украинского бренда Gasanova, которую она прикрепила к лацкану.

Свой образ она завершила идеально ровной укладкой, нежным макияжем и лаконичными серьгами.

Также в рамках форума жена президента Украины пообщалась с Президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен.

"Рассказала о новом проекте моего Фонда @zelenskafoundation, к которому может присоединиться Еврокомиссия. Украине необходима финансовая поддержка ЕС для осуществления системного подхода к прекращению институционального воспитания детей, внедрению семейных форм воспитания, стимулированию национального усыновления. Инструментом и локомотивом этого процесса мог бы стать профинансированный ЕС проектный офис специалистов", — написала Елена Зеленская.

Напомним, первая леди Украины Елена Зеленская снялась в новогоднем музыкальном проекте "Ты не один".

Также Фокус писал о повседневном образе супруги украинского президента.