19 января 2023 года: Крещение Господне — что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя работать по дому и заходить в воду без молитвы.

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Что случилось в этот день:

Сегодня православная церковь празднует Крещение Господне. В этот день Иоанн Креститель совершил обряд крещения Иисуса Христа на реке Иордане. Сегодня заканчивается цикл рождественско-новогодних праздников или Святок, а еще считается, что с этого дня начинаются крещенские морозы, хотя климат нам показывает противоположное.

Что нельзя делать 19 января:

делать разного рода работу по дому;

стирать;

выносить мусор;

плакать;

гадать;

одалживать деньги;

дарить дорогие подарки;

заходить в воду без молитвы;

ссорится и обижаться.

Народные приметы и поверья:

Праздник Крещения: народные приметы на 19 января

ясная погода – к засушливому лету;

пасмурное небо или снег – к плодородному году;

теплый день — к хлебному году;

если день солнечный и теплый, хорошая погода продлится еще несколько недель;календарь

идет дождь — конец января будет дождливым тоже.

День ангела празднуют:

Иван, Феофан.

Родились сегодня:

1809 — Эдгар Аллан По, американский писатель, поэт, эссеист, литературный критик, представитель романтизма.

1839 — Поль Сезанн, французский художник-импрессионист.

А также в этот день:

1903 — объявлено проведение первой велогонки "Тур де Франс".

1938 — американская фирма General Motors первой в мире начала серийное производство дизельных двигателей.

1963 — первое выступление группы The Beatles на телевидении.

2014 — в Киеве на Грушевского началось вооруженное восстание против диктаторского режима Януковича.

2017 — в Украине официально появилось "Суспільне мовлення".