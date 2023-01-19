19 января 2023 года: Крещение Господне — что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя работать по дому и заходить в воду без молитвы.
Что случилось в этот день:
Сегодня православная церковь празднует Крещение Господне. В этот день Иоанн Креститель совершил обряд крещения Иисуса Христа на реке Иордане. Сегодня заканчивается цикл рождественско-новогодних праздников или Святок, а еще считается, что с этого дня начинаются крещенские морозы, хотя климат нам показывает противоположное.
Что нельзя делать 19 января:
- делать разного рода работу по дому;
- стирать;
- выносить мусор;
- плакать;
- гадать;
- одалживать деньги;
- дарить дорогие подарки;
- заходить в воду без молитвы;
- ссорится и обижаться.
Народные приметы и поверья:
Праздник Крещения: народные приметы на 19 января
- ясная погода – к засушливому лету;
- пасмурное небо или снег – к плодородному году;
- теплый день — к хлебному году;
- если день солнечный и теплый, хорошая погода продлится еще несколько недель;календарь
- идет дождь — конец января будет дождливым тоже.
День ангела празднуют:
Иван, Феофан.
Родились сегодня:
1809 — Эдгар Аллан По, американский писатель, поэт, эссеист, литературный критик, представитель романтизма.
1839 — Поль Сезанн, французский художник-импрессионист.
А также в этот день:
1903 — объявлено проведение первой велогонки "Тур де Франс".
1938 — американская фирма General Motors первой в мире начала серийное производство дизельных двигателей.
1963 — первое выступление группы The Beatles на телевидении.
2014 — в Киеве на Грушевского началось вооруженное восстание против диктаторского режима Януковича.
2017 — в Украине официально появилось "Суспільне мовлення".