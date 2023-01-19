19 січня 2023: Хрещення Господнє — чого сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна займатися хатніми справами та заходити у воду без молитви.

Related video

Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква святкує Хрещення Господнє. Цього дня Іоанн Хреститель здійснив обряд хрещення Ісуса Христа на річці Йордані. Сьогодні закінчується цикл різдвяно-новорічних свят або Святок, а ще вважається, що з цього дня починаються хрещенські морози, хоча клімат показує нам протилежне.

Чого не можна робити 19 січня:

робити різного роду роботу по дому;

прати;

виносити сміття;

плакати;

ворожити;

позичати гроші;

дарувати дорогі подарунки;

заходити у воду без молитви;

свариться та ображатися.

Народні прикмети та повір'я:

Свято Хрещення: народні прикмети на 19 січня

ясна погода – до посушливого літа;

похмуре небо чи сніг – до родючого року;

теплий день – до хлібного року;

якщо день сонячний і теплий, хороша погода триватиме ще кілька тижнів;

йде дощ — кінець січня буде дощовим також.

День ангела святкують:

Іван, Феофан.

Народилися сьогодні:

1809 — Едгар Аллан По, американський письменник, поет, есеїст, літературний критик, представник романтизму.

1839 — Поль Сезанн, французький художник-імпресіоніст.

А також у цей день:

1903 — оголошено проведення першої велогонки "Тур де Франс".

1938 — американська фірма General Motors першою у світі розпочала серійне виробництво дизельних двигунів.

1963 — перший виступ гурту The Beatles на телебаченні.

2014 — у Києві на Грушевського почалося збройне повстання проти диктаторського режиму Януковича.

2017 — в Україні офіційно з'явилося "Суспільне мовлення".