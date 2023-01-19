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19 січня 2023: Хрещення Господнє — чого сьогодні не можна робити

Хрещення Господнє
Хрещення Господнє

Сьогодні не можна займатися хатніми справами та заходити у воду без молитви.

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Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква святкує Хрещення Господнє. Цього дня Іоанн Хреститель здійснив обряд хрещення Ісуса Христа на річці Йордані. Сьогодні закінчується цикл різдвяно-новорічних свят або Святок, а ще вважається, що з цього дня починаються хрещенські морози, хоча клімат показує нам протилежне.

Чого не можна робити 19 січня:

  • робити різного роду роботу по дому;
  • прати;
  • виносити сміття;
  • плакати;
  • ворожити;
  • позичати гроші;
  • дарувати дорогі подарунки;
  • заходити у воду без молитви;
  • свариться та ображатися.

Народні прикмети та повір'я:

Свято Хрещення: народні прикмети на 19 січня

  • ясна погода – до посушливого літа;
  • похмуре небо чи сніг – до родючого року;
  • теплий день – до хлібного року;
  • якщо день сонячний і теплий, хороша погода триватиме ще кілька тижнів;
  • йде дощ — кінець січня буде дощовим також.

День ангела святкують:

Іван, Феофан.

Народилися сьогодні:

1809 — Едгар Аллан По, американський письменник, поет, есеїст, літературний критик, представник романтизму.

1839 — Поль Сезанн, французький художник-імпресіоніст.

А також у цей день:

1903 — оголошено проведення першої велогонки "Тур де Франс".

1938 — американська фірма General Motors першою у світі розпочала серійне виробництво дизельних двигунів.

1963 — перший виступ гурту The Beatles на телебаченні.

2014 — у Києві на Грушевського почалося збройне повстання проти диктаторського режиму Януковича.

2017 — в Україні офіційно з'явилося "Суспільне мовлення".