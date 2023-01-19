19 січня 2023: Хрещення Господнє — чого сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна займатися хатніми справами та заходити у воду без молитви.
Що сталося цього дня:
Сьогодні православна церква святкує Хрещення Господнє. Цього дня Іоанн Хреститель здійснив обряд хрещення Ісуса Христа на річці Йордані. Сьогодні закінчується цикл різдвяно-новорічних свят або Святок, а ще вважається, що з цього дня починаються хрещенські морози, хоча клімат показує нам протилежне.
Чого не можна робити 19 січня:
- робити різного роду роботу по дому;
- прати;
- виносити сміття;
- плакати;
- ворожити;
- позичати гроші;
- дарувати дорогі подарунки;
- заходити у воду без молитви;
- свариться та ображатися.
Народні прикмети та повір'я:
Свято Хрещення: народні прикмети на 19 січня
- ясна погода – до посушливого літа;
- похмуре небо чи сніг – до родючого року;
- теплий день – до хлібного року;
- якщо день сонячний і теплий, хороша погода триватиме ще кілька тижнів;
- йде дощ — кінець січня буде дощовим також.
День ангела святкують:
Іван, Феофан.
Народилися сьогодні:
1809 — Едгар Аллан По, американський письменник, поет, есеїст, літературний критик, представник романтизму.
1839 — Поль Сезанн, французький художник-імпресіоніст.
А також у цей день:
1903 — оголошено проведення першої велогонки "Тур де Франс".
1938 — американська фірма General Motors першою у світі розпочала серійне виробництво дизельних двигунів.
1963 — перший виступ гурту The Beatles на телебаченні.
2014 — у Києві на Грушевського почалося збройне повстання проти диктаторського режиму Януковича.
2017 — в Україні офіційно з'явилося "Суспільне мовлення".