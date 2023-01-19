В красных стрингах. В Сети всплыло видео теледебюта актера Колина Фарелла

Актер рекламировал нижнее белье.

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Ирландский актер кин и телевидения Колин Фаррелл, известный зрителям по таким картинам как "Александр", "Телефонная будка", "Особое мнение", "Рекрут", "Полиция Майами. Отдел нравов", "Джентльмены", "Банши Инишерина", будучи 18-летним юношей, рекламировал рождественское нижнее белье в эфире дневного шоу на ирландском канале RTE. Видео, где будущая звезда Голливуда красуется в красных стрингах, нашел во время оцифровки старых подаренных VHS-кассет архивариус телевидения из Мита Грег Моллой, и был немало удивлен, узнав в парне мировую знаменитость. Вскоре видео попало в Сеть.

На записи Колин демонстрирует свое тело в давно отмененном обеденном ток-шоу. Ведущие и участники дискуссии должны высказать свое мнение о стрингах Колина, которые стоят 19,99 фунтов стерлингов.

Судя по кадрам, дамы в восторге от дерзкого выступления Колина.

По словам Моллоя, эта запись – лишь маленькая часть. Он уверен, что есть еще более горячие кадры с Фарреллом, поскольку в то время было относительно небольшое количество моделей-мужчин, регулярно используемых в дневных шоу RTE.

Сам актер видео никак не прокомментировал.

Летом прошлого года стало известно, что Фаррелл станет главной звездой нового детективного сериала "Сахар" от стримингового сервиса Apple TV+. Ему досталась роль частного детектива из Лос-Анджелеса. Сценаристом сериала стал Марк Протосевич, один из авторов сценария к фильму с Уиллом Смитом "Я – легенда", а режиссером – номинант на премию "Оскар" с фильмом "Город бога" Фернанду Мейреллиш.

В прошлом году актер сыграл суперзлодея Пингвина в сериале от HBO Max. В этого героя актер уже перевоплощался в последнем "Бэтмене".