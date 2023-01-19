У червоних стрінгах. У мережі сплило відео теледебюту актора Коліна Фаррелла

Актор рекламував спідню білизну.

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Ірландський актор кіно і телебачення Колін Фаррелл, відомий глядачам за такими картинами як "Олександр", "Телефонна будка", "Особлива думка", "Рекрут", "Поліція Маямі. Відділ моралі", "Джентльмени", "Банші Інішерина", будучи 18-річним юнаком рекламував різдвяну спідню білизну в ефірі денного шоу на ірландському каналі RTE. Відео, де майбутня зірка Голлівуду красується в червоних стрінгах, знайшов під час оцифрування старих подарованих VHS-касет архіваріус телебачення з Міта Грег Моллой, і був здивований, впізнавши у хлопці світову знаменитість. Незабаром відео потрапило до мережі.

На записі Колін демонструє своє тіло у давно скасованому обідньому ток-шоу. Ведучі й учасники дискусії мають висловити свою думку про стрінги Коліна, які коштують 19,99 фунтів стерлінгів.

Судячи з кадрів, жінки в захваті від зухвалого виступу Коліна.

За словами Моллоя, цей запис — лише невелика частина. Він упевнений, що є ще гарячіші кадри з Фарреллом, оскільки в той час була відносно невелика кількість моделей-чоловіків, які регулярно використовуються в денних шоу RTE.

Сам актор відео не прокоментував.

Влітку минулого року стало відомо, що Фаррелл стане головною зіркою нового детективного серіалу "Цукор" від стрімінгового сервісу Apple TV+. Йому дісталася роль приватного детектива з Лос-Анджелеса. Сценаристом серіалу став Марк Протосевич, один з авторів сценарію до фільму з Віллом Смітом "Я — легенда", а режисером — номінант на премію "Оскар" з фільмом "Місто бога" Фернанду Мейрелліш.

Минулого року актор зіграв суперлиходія Пінгвіна в серіалі від HBO Max. У цього героя актор уже перевтілювався в останньому "Бетмені".