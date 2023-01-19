Красота – страшная сила. Как выглядят претенденты на звание самой уродливой собаки Великобритании

За звание самой некрасивой собаки будут бороться семь претендентов, отобранніе из сотен желающих.

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Конкурс на самую уродливую собаку пройдет в Великобритании в феврале, а на звание победителей претендуют сразу несколько претендентов, один страшнее другого, пишет Daily Mail.

Среди них – четырехлетняя Пегги, помесь китайской хохлатой и мопса. Холли Миддлтон из Левена (Восточный Йоркшир) взяла животное из приюта, когда ему было всего полгода. По словам хозяйки, именно непрезентабельная внешность привлекла ее внимание.

"Я просто люблю все, что немного нелюбимо и необычно, поэтому, когда я увидела ее на сайте приюта, я поняла, что хочу позаботиться о ней", – призналась женщина.

Британка долго думала над тем, как назвать животное. Перебрав множество имен, она остановилась на Пегги. Именно так звали прабабушку Миддлтон.

У бесшерстной собаки пучки волос на ушах и голове и длинный язык, торчащий изо рта. Холли отмечает, что ее Пегги людей либо умиляет, либо пугает. Даже дети Миддлтон не сразу приняли животное, не понимая, зачем она появилась в доме. Особенно негодовал старший сын, у друзей которого красивые собаки, и приятели часто подкалывали мальчика наличием такого питомца.

Со временем дети изменили свое мнение о собаке, которая стала важной частью семьи, а Холли привыкла к удивленным взглядам и вздохам прохожих.

[ + – ] Пегги – смесь китайской хохлатой и мопса Фото: Parrot Print

Жуткая внешность собаки не мешает Пегги жить полной жизнью.

"Она может есть, может пить, еда попадает в рот, просто не остается там", – говорит Холли.

Миддлтон уже участвовала со своей собакой в конкурсе, организованном фирмой фотопечати Parrot Print, а теперь надеется на победу в конкурсе самых уродливых собак.

Среди других претендентов на корону Джаз, пятилетний Брюсстон из Северного Уэльса, Блю, годовалый французский бульдог из Рочестера, шестилетний мопс из Шеффилда Белла, двухлетний французский бульдог из Суиндона Марни, а также Роджер, годовалый помесь мопса с игрушечным пуделем из Бригхауза, Западный Йоркшир.

Фотокомпания ParrotPrint.com запустила отбор на конкурс в ноябре прошлого года. Но организаторы признали, что общественное определение "уродливого" отличается от их собственного. Мэтт Дахан, основатель ParrotPrint.com, объяснил, что в конкурсе могут принять участие только домашние животные, от которых "у вас болят глаза, когда вы смотрите на них".

"Мы любим собак, и это здорово, что так много владельцев готовы выставить своих любимых питомцев для участия в нашем конкурсе, но мы должны четко понимать, что это конкурс на поиск самой уродливой собаки в Британии. У нас был сильный отклик, но до сих пор 90% заявок были симпатичными собаками", – отметил он, добавив, что сейчас он сузил список до семи финалистов, у которых самые высокие шансы на победу.

Победившая собака получит профессиональный уход, а также фотосессию.

Ранее Фокус писал о том, что в США прошел традиционный конкурс World’s Ugliest Dog (Самая уродливая собака в мире), победителем которой стал пес по кличке Мистер Хэппи Фейс (Счастливое Лицо).