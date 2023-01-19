Краса — страшна сила. Який вигляд мають претенденти на звання найпотворнішого собаки Великобританії

За звання найнекрасивішого собаки боротимуться семеро претендентів, відібрані із сотень охочих.

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Конкурс на найпотворнішого собаку пройде у Великій Британії в лютому, а на звання переможців претендують одразу кілька претендентів, один страшніший за іншого, пише Daily Mail.

Серед них — чотирирічна Пеггі, помісь китайського хохлатого та мопса. Голлі Міддлтон з Левена (Східний Йоркшир) взяла тварину з притулку, коли їй було лише пів року. За словами господині, саме непрезентабельна зовнішність привернула її увагу.

"Я просто люблю все, що трохи зненавиджене та незвичайне, тому, коли я побачила її на сайті притулку, я зрозуміла, що хочу подбати про неї", — зізналася жінка.

Британка довго думала про те, як назвати тварину. Перебравши багато імен, вона зупинилася на Пеггі. Саме так звали прабабусю Міддлтон.

У безшерстного собаки пучки волосся на вухах і голові і довгий язик, що стирчить із рота. Голлі зазначає, що її Пеггі людей або розчулює, або лякає. Навіть діти Міддлтон не відразу прийняли тварину, не розуміючи, навіщо вона з'явилася в будинку. Особливо обурювався старший син, у друзів якого гарні собаки, і приятелі часто підколювали хлопчика наявністю такого вихованця.

Згодом діти змінили свою думку про собаку, який став важливою частиною родини, а Голлі звикла до здивованих поглядів і зітхань перехожих.

[ + – ] Пеггі — помісь китайського хохлатого та мопса Фото: Parrot Print

Моторошна зовнішність собаки не заважає Пеггі жити повним життям.

"Вона може їсти, може пити, їжа потрапляє до рота, просто не залишається там", — каже Голлі.

Міддлтон уже брала участь зі своїм собакою в конкурсі, організованому фірмою фотодруку Parrot Print, а тепер сподівається на перемогу в конкурсі найпотворніших собак.

Серед інших претендентів на корону Джаз, п'ятирічний Брюсстон із Північного Вельсу, Блю, однорічний французький бульдог із Рочестера, шестирічний мопс із Шеффілда Белла, дворічний французький бульдог зі Свіндона Марні, а також Роджер, однорічна помісь мопса з іграшковим пуделем із Бріґгауза, Західний Йоркшир.

Фотокомпанія ParrotPrint.com розпочала відбір на конкурс у листопаді минулого року. Але організатори визнали, що громадське визначення "потворного" відрізняється від їхнього власного. Метт Дахан, засновник ParrotPrint.com, пояснив, що в конкурсі можуть взяти участь лише домашні тварини, від яких "у вас болять очі, коли ви дивитеся на них".

"Ми любимо собак, і це чудово, що так багато власників готові виставити своїх улюблених вихованців для участі в нашому конкурсі, але ми повинні чітко розуміти, що це конкурс на пошук найпотворнішого собаки в Британії. У нас був сильний відгук, але досі 90% заявок були симпатичними собаками", — зазначив він, додавши, що зараз він звузив список до семи фіналістів, у яких найвищі шанси на перемогу.

Собака, що переможе, отримає професійний догляд, а також фотосесію.

Раніше Фокус писав про те, що в США пройшов традиційний конкурс World's Ugliest Dog (Найпотворніший собака у світі), переможцем якого став пес на прізвисько Містер Гепі Фейс (Щасливе Обличчя).