20 января 2023 года: Иван Бражник, Зимний свадебник — что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя употреблять спиртные напитки и подбирать найденные на дороге вещи.

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Что случилось в этот день:

Сегодня, 20 января, православная церковь чествует Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, которого считали покровителем сельского хозяйства. Ему молились о лишении головной боли. В народе говорили, что именно 20 января середина зимы весть о весне подает.

Начинался зимний мясоед: с 20 января и до Масленицы играли свадьбу и зазывали сватов. Это время называли "свадебными" неделями. На посиделки с этого дня приходить с определенной работой.

Прежде чем сесть за стол, 20 января утром пили воду из проруби. Скоту и коням давали кусочки хлеба и соль, оставшиеся от рождественской кути.

Также 20 января — День автономной республики Крым.

Что нельзя делать 20 января:

► употреблять спиртные напитки

► подбирать найденные на дороге вещи

Народные приметы и поверья:

► туман над водой — к хорошему урожаю хлеба

► ясная погода – к засушливому лету

► снежная и пасмурная погода обещает богатый урожай

► если снег идет, то будет идти еще на протяжении всей Масленицы

День ангела празднуют:

Афанасий и Иоанн

Родились сегодня:

1920 — Федерико Феллини (ум. 1993), итальянский кинорежиссер, сценарист, лауреат пяти премий "Оскар" и "Золотой пальмовой ветви"

А также в этот день:

1661 — во Львове основан университет Казимира, ныне Львовский национальный университет имени Ивана Франко.

1980 — президент США Джимми Картер объявил о бойкоте Олимпийских игр в Москве

2021 — инаугурация Джо Байдена в качестве 46-го президента США