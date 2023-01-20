20 января 2023 года: Иван Бражник, Зимний свадебник — что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя употреблять спиртные напитки и подбирать найденные на дороге вещи.
Что случилось в этот день:
Сегодня, 20 января, православная церковь чествует Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, которого считали покровителем сельского хозяйства. Ему молились о лишении головной боли. В народе говорили, что именно 20 января середина зимы весть о весне подает.
Начинался зимний мясоед: с 20 января и до Масленицы играли свадьбу и зазывали сватов. Это время называли "свадебными" неделями. На посиделки с этого дня приходить с определенной работой.
Прежде чем сесть за стол, 20 января утром пили воду из проруби. Скоту и коням давали кусочки хлеба и соль, оставшиеся от рождественской кути.
Также 20 января — День автономной республики Крым.
Что нельзя делать 20 января:
► употреблять спиртные напитки
► подбирать найденные на дороге вещи
Народные приметы и поверья:
► туман над водой — к хорошему урожаю хлеба
► ясная погода – к засушливому лету
► снежная и пасмурная погода обещает богатый урожай
► если снег идет, то будет идти еще на протяжении всей Масленицы
День ангела празднуют:
Афанасий и Иоанн
Родились сегодня:
1920 — Федерико Феллини (ум. 1993), итальянский кинорежиссер, сценарист, лауреат пяти премий "Оскар" и "Золотой пальмовой ветви"
А также в этот день:
1661 — во Львове основан университет Казимира, ныне Львовский национальный университет имени Ивана Франко.
1980 — президент США Джимми Картер объявил о бойкоте Олимпийских игр в Москве
2021 — инаугурация Джо Байдена в качестве 46-го президента США