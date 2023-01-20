20 січня 2023 року: Іван Бражник, Зимовий весільник — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна вживати спиртні напої та підбирати знайдені на дорозі речі.
Що сталося цього дня:
Сьогодні, 20 січня, православна церква вшановує Собор Предтечі та Хрестителя Господнього Іоанна, якого вважали покровителем сільського господарства. Йому молилися за позбавлення головного болю. У народі говорили, що саме 20 січня середина зими звістку про весну подає.
Починався зимовий м'ясоїд: з 20 січня до Масляної грали весілля і зазивали сватів. Цей час називали "весільними" тижнями. На посиденьки з цього дня приходили із певною роботою.
Перш ніж сісти за стіл, 20 січня вранці пили воду з ополонки. Худобі та коням давали шматочки хліба та сіль, що залишилися від різдвяної куті.
Також 20 січня – День автономної республіки Крим.
Що не можна робити 20 січня:
► вживати спиртні напої
► підбирати знайдені на дорозі речі
Народні прикмети та повір'я:
► туман над водою – до хорошого врожаю хліба
► ясна погода – до посушливого літа
► снігова та похмура погода обіцяє багатий урожай
► якщо сніг іде, то йтиме ще протягом усієї Масниці
День ангела святкують:
Опанас та Іван
Народилися сьогодні:
1920 — Федеріко Фелліні (пом. 1993), італійський кінорежисер, сценарист, лауреат п'яти премій "Оскар" та "Золотої пальмової гілки"
А також у цей день:
1661 — у Львові засновано університет Казимира, нині Львівський національний університет імені Івана Франка.
1980 — президент США Джиммі Картер оголосив про бойкот Олімпійських ігор у Москві
2021 — інавгурація Джо Байдена як 46-го президента США