20 січня 2023 року: Іван Бражник, Зимовий весільник — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна вживати спиртні напої та підбирати знайдені на дорозі речі.

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Що сталося цього дня:

Сьогодні, 20 січня, православна церква вшановує Собор Предтечі та Хрестителя Господнього Іоанна, якого вважали покровителем сільського господарства. Йому молилися за позбавлення головного болю. У народі говорили, що саме 20 січня середина зими звістку про весну подає.

Починався зимовий м'ясоїд: з 20 січня до Масляної грали весілля і зазивали сватів. Цей час називали "весільними" тижнями. На посиденьки з цього дня приходили із певною роботою.

Перш ніж сісти за стіл, 20 січня вранці пили воду з ополонки. Худобі та коням давали шматочки хліба та сіль, що залишилися від різдвяної куті.

Також 20 січня – День автономної республіки Крим.

Що не можна робити 20 січня:

► вживати спиртні напої

► підбирати знайдені на дорозі речі

Народні прикмети та повір'я:

► туман над водою – до хорошого врожаю хліба

► ясна погода – до посушливого літа

► снігова та похмура погода обіцяє багатий урожай

► якщо сніг іде, то йтиме ще протягом усієї Масниці

День ангела святкують:

Опанас та Іван

Народилися сьогодні:

1920 — Федеріко Фелліні (пом. 1993), італійський кінорежисер, сценарист, лауреат п'яти премій "Оскар" та "Золотої пальмової гілки"

А також у цей день:

1661 — у Львові засновано університет Казимира, нині Львівський національний університет імені Івана Франка.

1980 — президент США Джиммі Картер оголосив про бойкот Олімпійських ігор у Москві

2021 — інавгурація Джо Байдена як 46-го президента США