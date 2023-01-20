Суженный и будущее: Гадания на Зимний свадебник 2023

В народе вера в магические приемы и обряды по предсказанию судьбы считаются очень действенными и правдивыми. Про самые популярные из них рассказываем вам.

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Гадание на будущее

Для этого, одного из самых первых, вида гадания использую воск. Нужно взять восковую свечу и большую емкость с очень холодной водой. В абсолютной тишине девушки зажигают свечу и дают ей слегка погореть, а затем бережно выливают воск в миску с холодной водой. После можно рассмотреть фигурки из воска и по ним делать вывод, что ожидает в будущем.

Гадание на волнующий вопрос

Сформулируйте для себя волнующий вас вопрос. Возьмите любую книгу с домашней библиотеки и придумайте номер страницы и строки – произнесите их вслух, а потом открывайте книгу и зачитайте. Именно в этих строках и ищите ответ на вопрос, даже если это слишком метафорическая фраза.

Гадания на замужество

Вам понадобится лента и кусок хлеба. Положите их в любую емкость (кастрюлю, тарелку, коробку и т.п.), а после случайным образом и с закрытыми глазами достаньте какой-то предмет. Если попалась лента – ожидайте предложение и вскоре свадьбу, хлеб – тоже к замужеству, но не в ближайшее время (не в этом году).