Суджений та майбутнє: Ворожіння на Зимовий весільник 2023

У народі віра в магічні прийоми та обряди за пророкуванням долі вважаються дуже дієвими та правдивими. Про найпопулярніші з них розповідаємо вам.

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Ворожіння на майбутнє

Для цього, одного з найперших, виду ворожіння використовують віск. Потрібно взяти воскову свічку та велику ємність із дуже холодною водою. В абсолютній тиші дівчата запалюють свічку і дають їй трохи погоріти, а потім дбайливо виливають віск у миску з холодною водою. Після цього можна розглянути фігурки з воску і по них робити висновок, що очікує в майбутньому.

Ворожіння на хвилююче питання

Сформулюйте собі хвилююче вас питання. Візьміть будь-яку книгу з домашньої бібліотеки та придумайте номер сторінки та рядка – промовте їх вголос, а потім відкривайте книгу та зачитайте. Саме в цих рядках і шукайте відповідь на питання, навіть якщо це занадто метафорична фраза.

Ворожіння на заміжжя

Вам знадобиться стрічка та шматок хліба. Покладіть їх у будь-яку ємність (каструлю, тарілку, коробку тощо), а потім випадково і з заплющеними очима дістаньте якийсь предмет. Якщо потрапила стрічка – чекайте на пропозицію і незабаром весілля, хліб – теж до заміжжя, але не найближчим часом (не цього року).