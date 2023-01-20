В Индии восьмилетняя наследница миллионного состояния внезапно решила стать монахиней

Ее отец, который исповедует джайнизм, отметил, что она всегда была очень набожна и это целиком ее выбор.

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В индийском Сурате восьмилетняя наследница многомиллионного состояния стала монахиней ордена, который славится своими исключительно строгими правилами, а его члены нередко морят себя голодом.

Деванши Сангви происходит из богатой семьи, которая владеет ювелирным бизнесом Sanghvi and Sons. Состояние компании оценивают в 61 миллион долларов. Сам город Сурат называют "Алмазным городом" за его известность в мировой торговле драгоценными камнями.

[ + – ] Прощальная церемония длилась несоклько дней Фото: Instagram devanshi_diksha_danam

Семья Деванши исповедует джайнизм. Это древняя дхармическая религия, появившаяся в Индии приблизительно в IX—VI веках до н. э. Она проповедует ненасилие, строгое вегетарианство и любовь ко всем существам, большим и малым. Монахи и монахини носят белые одежды и закрывают рот повязкой, чтобы ненароком не проглотить мошку. Это община насчитывает около шести миллионов приверженцев, так что в Индии она считается немногочисленной.

[ + – ] Исповедующие джайнизм носят повязку на губах Фото: Instagram devanshi_diksha_danam

Но так как джайнам нельзя было заниматься земледелием, или скотоводством, чтобы не нанести вред живым существам, то они чаще всего занимаются ростовщичеством, ювелирным делом и торговлей, что делает их очень влиятельными.

Деванши Сангви, как уверяет ее отец, с самого юного возраста была очень набожной. Так что она сама захотела стать монахиней.

"Деванши никогда не смотрела телевизор и не ходила в кино. Она не ходила в торговые центры и рестораны", — сказали члены ее семьи, добавив, что девочка регулярно присутствовала на храмовых церемониях.

В орден ее проводили на роскошной церемонии, которая продлилась четыре дня.

[ + – ] Отец девочки уверят, что она всегда хотела стать монахиней Фото: Instagram devanshi_diksha_danam

После она прибыла в храм, где обменяла свои роскошные одежды на простое белое одеяние, а также перенесла процедуру удаления волос. Чаще всего их не просто сбривают, а вырывают с корнем.

Этот ребенок является одним из самых молодых людей, прошедших церемонию "дикша", чтобы отказаться от своего материального имущества и войти в джайнское монашество.

[ + – ] Деванши Сангви после посвящения в монахини Фото: Instagram devanshi_diksha_danam

Источники сообщают, что семьи джайнов часто поощряют своих детей вступать в монашество, чтобы повысить социальное положение своих родственников.

[ + – ] Прощальная церемония длилась несоклько дней

Джайнизм нередко критикуют за некоторые из ее ритуальных практик, особенно за традицию экстремальных постов до смерти.

Так, 13-летняя девочка из Хайдарабада впала в кому и умерла в 2016 году во время двухмесячного голодания в качестве акта покаяния, во время которого ей разрешалось пить теплую воду только два раза в день.

Ее родители были обвинены полицией в непредумышленном убийстве и подверглись общественному порицанию из-за утверждений, что семья заставила ее поститься.

Напомним, в Индии мужчина может сесть в тюрьму, после того, как женился на двух 36-летних сестрах-близнецах из Мумбаи. Он просто не мог выбрать между ними.