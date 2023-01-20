В Індії восьмирічна спадкоємиця мільйонного статку раптово вирішила стати монахинею

Її батько, який сповідує джайнізм, зазначив, що вона завжди була дуже побожною і це цілком її вибір.

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В індійському Сураті восьмирічна спадкоємиця багатомільйонного статку стала монахинею ордену, який славиться своїми виключно суворими правилами, а його члени нерідко морять себе голодом.

Деванші Сангві походить із багатої сім'ї, яка володіє ювелірним бізнесом Sanghvi and Sons. Статки компанії оцінюють у 61 мільйон доларів. Саме місто Сурат називають "Алмазним містом" за його популярність у світовій торгівлі дорогоцінним камінням.

[ + – ] Прощальна церемонія тривала кілька днів Фото: Instagram devanshi_diksha_danam

Сім'я Деванші сповідує джайнізм. Це давня дхармічна релігія, що з'явилася в Індії приблизно в IX-VI століттях до н. е. Вона проповідує ненасильство, суворе вегетаріанство і любов до всіх істот, великих і малих. Ченці та черниці носять білий одяг і закривають рот пов'язкою, щоб ненароком не проковтнути мошку. Ця громада налічує близько шести мільйонів прихильників, тому в Індії вона вважається нечисленною.

[ + – ] Сповідуючі джайнізм носять пов'язку на губах Фото: Instagram devanshi_diksha_danam

Але оскільки джайнам не можна було займатися землеробством, або скотарством, щоб не завдати шкоди живим істотам, то вони найчастіше займаються лихварством, ювелірною справою та торгівлею, що робить їх дуже впливовими.

Деванші Сангві, як запевняє її батько, з наймолодшого віку була дуже побожною. Тож вона сама захотіла стати монахинею.

"Деванші ніколи не дивилася телевізор і не ходила в кіно. Вона не ходила до торгових центрів і ресторанів", — сказали члени її сім'ї, додавши, що дівчинка регулярно була присутня на храмових церемоніях.

В орден її проводили на розкішній церемонії, яка тривала чотири дні.

[ + – ] Батько дівчинки запевняє, що вона завжди хотіла стати монахинею Фото: Instagram devanshi_diksha_danam

Після цього вона прибула до храму, де обміняла свій розкішний одяг на просте біле вбрання, а також перенесла процедуру видалення волосся. Найчастіше їх не просто збривають, а виривають із коренем.

Ця дитина є однією із наймолодших людей, які пройшли церемонію "дикша", щоб відмовитися від свого матеріального майна та увійти в джайнське чернецтво.

[ + – ] Деванші Сангві після посвяти в черниці Фото: Instagram devanshi_diksha_danam

Джерела повідомляють, що сім'ї джайнів часто заохочують своїх дітей вступати в чернецтво, щоб підвищити соціальний стан своїх родичів.

[ + – ] Прощальна церемонія тривала кілька днів

Джайнізм нерідко критикують деякі з її ритуальних практик, особливо за традицію екстремальних постів до смерті.

Так, 13-річна дівчинка з Хайдарабаду впала в кому і померла у 2016 році під час двомісячного голодування як акт покаяння, під час якого їй дозволялося пити теплу воду лише двічі на день.

Її батьки були звинувачені поліцією в ненавмисному вбивстві і зазнали громадського осуду через твердження, що сім'я змусила її постити.

Нагадаємо, в Індії чоловік може сісти у в'язницю після того, як одружився на двох 36-річних сестрах-близнюках з Мумбаї. Він просто не міг вибрати між ними.