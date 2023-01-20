В ярких красных колготках: Мэй Маск на Неделе моды в Берлине

74-летняя мать Илона Маска в ярком образе появилась на показе.

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Канадская модель Мэй Маск посетила Берлинскую неделю моды. Она стала гостьей фэшн-шоу бренда Marc Cain, которое состоялось в аэропорту Темпельхоф. Об этом пишет FN.

Для светского выхода Маск выбрала черное платье до колен с принтом в виде крупных красных роз, изделие включало драпированные рукава с лифом в виде замочной скважины и слегка присборенным вырезом. На шее у нее была черная атласная лента, а на талии – черный тонкий ремешок.

Фото: Getty Images

Свой аутфит мама миллиардера дополнила черной шубой из искусственного меха, красными плотными колготами и черными босоножками в ретро-стиле с квадратными носками, каблуками и ремешками на лодыжке.

Аккуратная укладка, макияж с акцентом на глазах и маникюр шоколадного оттенка завершили образ Мэй.

Обувь Маск доказывает, что она никогда не боится делать модные заявления. Звезда часто носит красочные остроносые туфли-лодочки и сандалии с ремешками на красной дорожке от Roger Vivier, Christian Louboutin и Giuseppe Zanotti.

Также Фокус писал, что Мэй Маск попросила людей не быть злыми с ее "гениальным сыном".