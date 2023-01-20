У яскравих червоних колготках: Мей Маск на Тижні моди в Берліні

74-річна мати Ілона Маска в яскравому образі з'явилася на показі.

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Канадська модель Мей Маск відвідала Берлінський тиждень моди. Вона стала гостею фешн-шоу бренду Marc Cain, що відбулося в аеропорту Темпельгоф. Про це пише FN.

Для світського виходу Маск вибрала чорну сукню до колін із принтом у вигляді великих червоних троянд, виріб включав драпіровані рукави з ліфом у вигляді замкової свердловини та злегка прилаштованим вирізом. На шиї вона мала чорну атласну стрічку, а на талії — чорний тонкий ремінець.

Фото: Getty Images

Свій аутфіт мама мільярдера доповнила чорною шубою зі штучного хутра, червоними цупкими колготами та чорними босоніжками в ретростилі з квадратними носками, підборами та ремінцями на кісточці.

Акуратна укладка, макіяж із акцентом на очах і манікюр шоколадного відтінку завершили образ Мей.

Взуття Маск доводить, що вона ніколи не боїться робити модні заяви. Зірка часто носить барвисті гостроносі туфлі-човники та сандалі з ремінцями на червоній доріжці від Roger Vivier, Christian Louboutin і Giuseppe Zanotti.

Також Фокус писав, що Мей Маск попросила людей не бути злими на її "геніального сина".