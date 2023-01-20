Визажист назвала популярный прием макияжа, который визуально придает женщинам возраст

Довольно часто девушки допускают распространенные ошибки, когда наносят макияж.

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Мастер по перманентному макияжу и микроблейдингу и визажист Карен Беттс поделилась, какого приема в макияже стоит избегать, так как он визуально прибавит вам возраст. Об этом она рассказала изданию Express.

Как отмечает Беттс, выделение нижнего века подводкой – не самое удачное удачное решение для женщин после 40 лет.

"Подведение нижнего века подчеркнет естественную форму глаз, а ресницы визуально сделает более густыми и объемными. Однако часто женщины вместо аккуратной тоненькой линии рисуют более грубую, что в конечном итоге выглядит не очень красиво, — объясняет Карен. — А все потому, что наносить подводку сложно. Многие из нас делают черную линию вдвое больше, чем задумывали сначала, ведь что-то может не получаться. Таким образом макияж выглядит более ярко и даже агрессивно, визуально добавляя женщине возраста".

[ + – ] Макияж нижнего века Фото: Getty Images

По словам визажист, подобная тенденция в макияже не новая, ведь появилась еще в 1920-х годах и снова стала очень популярной в 50-х и 60-х годах. Однако при макияже глаз следует помнить, что прокрашенная линия должна выглядеть максимально естественно и не быть слишком грубой.

Также Фокус писал, что визажист назвала важное средство для антивозрастного макияжа.