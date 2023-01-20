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Стиль життя

Візажистка назвала популярний прийом макіяжу, який візуально додає жінкам віку

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Фото: Getty Images

Досить часто дівчата припускаються поширених помилок, коли наносять макіяж.

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Майстриня з перманентного макіяжу та мікроблейдингу й візажистка Карен Беттс поділилася, якого прийому в макіяжі варто уникати, оскільки він візуально додасть вам віку. Про це вона розповіла виданню Express.

Як зазначає Беттс, виділення нижньої повіки підводкою — не найвдаліше рішення для жінок після 40 років.

"Підведення нижньої повіки підкреслить природну форму очей, а вії візуально зробить густішими й об'ємнішими. Однак часто жінки замість акуратної тоненької лінії малюють грубішу, що зрештою виходить не дуже красиво, — пояснює Карен. — А все тому, що наносити підводку складно. Багато хто з нас робить чорну лінію вдвічі більшою, ніж задумували спочатку, адже щось може не виходити. Так макіяж виглядає яскравіше та навіть агресивніше, візуально додаючи жінці віку".

Макіяж нижньої повіки Fullscreen
Макіяж нижньої повіки
Фото: Getty Images

За словами візажистки, подібна тенденція в макіяжі не нова, адже з'явилася ще в 1920-х роках і знову стала дуже популярною в 50-х і 60-х роках. Однак у макіяжі очей слід пам'ятати, що намальована лінія має видаватися максимально природньою та не бути надто грубою.

Також Фокус писав, що візажистка назвала важливий засіб для антивікового макіяжу.