Візажистка назвала популярний прийом макіяжу, який візуально додає жінкам віку

Досить часто дівчата припускаються поширених помилок, коли наносять макіяж.

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Майстриня з перманентного макіяжу та мікроблейдингу й візажистка Карен Беттс поділилася, якого прийому в макіяжі варто уникати, оскільки він візуально додасть вам віку. Про це вона розповіла виданню Express.

Як зазначає Беттс, виділення нижньої повіки підводкою — не найвдаліше рішення для жінок після 40 років.

"Підведення нижньої повіки підкреслить природну форму очей, а вії візуально зробить густішими й об'ємнішими. Однак часто жінки замість акуратної тоненької лінії малюють грубішу, що зрештою виходить не дуже красиво, — пояснює Карен. — А все тому, що наносити підводку складно. Багато хто з нас робить чорну лінію вдвічі більшою, ніж задумували спочатку, адже щось може не виходити. Так макіяж виглядає яскравіше та навіть агресивніше, візуально додаючи жінці віку".

[ + – ] Макіяж нижньої повіки Фото: Getty Images

За словами візажистки, подібна тенденція в макіяжі не нова, адже з'явилася ще в 1920-х роках і знову стала дуже популярною в 50-х і 60-х роках. Однак у макіяжі очей слід пам'ятати, що намальована лінія має видаватися максимально природньою та не бути надто грубою.

Також Фокус писав, що візажистка назвала важливий засіб для антивікового макіяжу.