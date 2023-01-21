21 января 2023 года: преподобного Григория Печерского - что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя скупиться и отказывать в помощи.
Что случилось в этот день:
Сегодня православная церковь чтит память преподобного Григория Печерского.
Он жил в IX веке и был подвижником Киево-Печерской лавры. Всю свою жизнь провел в труде и молитвах Господу, за что получил особый дар – чудотворение и прозорливость.
Что нельзя делать 21 января:
► тяжело работать
► обижаться, огорчаться
► скупиться
► отказывать в помощи
Народные приметы и поверья:
► если ветер с юга дует, то летом часто будут грозы
► если идет снег – последний месяц лета будет дождливым, солнечный день – жарким
► если на дворе метель, то в дорогу лучше не отправляться, потому что метель на Емельянов день считается особенно опасной
► окна в доме запотели – к оттепели
► человек, заболевший в этот день, – скоро поправится
► если за окном мороз, то потеплеет нескоро
► иней на стогах – к дождливому лету
День ангела празднуют: Антон, Василиса, Георгий, Григорий, Домника, Евгений, Емельян, Илья, Инесса