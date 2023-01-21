21 января 2023 года: преподобного Григория Печерского - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя скупиться и отказывать в помощи.

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Что случилось в этот день:

Сегодня православная церковь чтит память преподобного Григория Печерского.

Он жил в IX веке и был подвижником Киево-Печерской лавры. Всю свою жизнь провел в труде и молитвах Господу, за что получил особый дар – чудотворение и прозорливость.

Что нельзя делать 21 января:

► тяжело работать

► обижаться, огорчаться

► скупиться

► отказывать в помощи

Народные приметы и поверья:

► если ветер с юга дует, то летом часто будут грозы

► если идет снег – последний месяц лета будет дождливым, солнечный день – жарким

► если на дворе метель, то в дорогу лучше не отправляться, потому что метель на Емельянов день считается особенно опасной

► окна в доме запотели – к оттепели

► человек, заболевший в этот день, – скоро поправится

► если за окном мороз, то потеплеет нескоро

► иней на стогах – к дождливому лету

День ангела празднуют: Антон, Василиса, Георгий, Григорий, Домника, Евгений, Емельян, Илья, Инесса