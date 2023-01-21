21 січня 2023 року: преподобного Григорія Печерського — чого сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна скупитися та відмовляти у допомозі.
Що сталося цього дня:
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять преподобного Григорія Печерського.
Він жив у ІХ столітті і був подвижником Києво-Печерської лаври. Все своє життя провів у праці та молитвах Господу, за що отримав особливий дар – чудотворення та прозорливість.
Чого не можна робити 21 січня:
► важко працювати
► ображатися, засмучуватися
► скупитися
► відмовляти у допомозі
Народні прикмети та повір'я:
► якщо вітер із півдня дме, то влітку часто грозитиме
► якщо сніг — останній місяць літа буде дощовим, сонячний день — спекотним
► якщо на дворі хуртовина, то в дорогу краще не вирушати, бо хуртовина на Ємельянів день вважається особливо небезпечною
► вікна в будинку запотіли – до відлиги
► людина, яка захворіла цього дня, – незабаром одужає
► якщо за вікном мороз, то потеплішає нескоро
► іній на стогах – до дощового літа
День ангела святкують: Антон, Василіса, Георгій, Григорій, Домника, Євген, Омелян, Ілля, Інесса