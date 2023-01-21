21 січня 2023 року: преподобного Григорія Печерського — чого сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна скупитися та відмовляти у допомозі.

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Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять преподобного Григорія Печерського.

Він жив у ІХ столітті і був подвижником Києво-Печерської лаври. Все своє життя провів у праці та молитвах Господу, за що отримав особливий дар – чудотворення та прозорливість.

Чого не можна робити 21 січня:

► важко працювати

► ображатися, засмучуватися

► скупитися

► відмовляти у допомозі

Народні прикмети та повір'я:

► якщо вітер із півдня дме, то влітку часто грозитиме

► якщо сніг — останній місяць літа буде дощовим, сонячний день — спекотним

► якщо на дворі хуртовина, то в дорогу краще не вирушати, бо хуртовина на Ємельянів день вважається особливо небезпечною

► вікна в будинку запотіли – до відлиги

► людина, яка захворіла цього дня, – незабаром одужає

► якщо за вікном мороз, то потеплішає нескоро

► іній на стогах – до дощового літа

День ангела святкують: Антон, Василіса, Георгій, Григорій, Домника, Євген, Омелян, Ілля, Інесса