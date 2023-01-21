Эмилия Кларк в образе от Chanel появилась на кинофестивале в США

Звезда посетила крупнейший фестиваль независимого кино в США, который проходит ежегодно в январе в Парк-Сити, штат Юта.

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36-летняя британская актриса Эмилия Кларк, известная по роли Дейнерис Таргариен в сериале "Игра престолов", нечасто посещает светские мероприятия, но поскольку с ее участие совсем скоро выходит новый научно-фантастический ромком, она прилетела в США на кинофестиваль "Сандэнс", чтобы продвигать свою работу. Об этом пишет Daily Mail.

Для появления на публике знаменитость выбрала элегантный черный костюм от Chanel из круизной коллекции 2023 года. Наряд украшал принт в виде монограммы известного бренда.

[ + – ] Эмилия Кларк Фото: Getty Images

Жакет костюма был приталенным, имел рукава в три четверти, а его воротник и манжеты были сшиты из черного шелка и дополнены пуговицами, тоже с монограммой.

Юбка костюма была выше колен и выполнена в форме карандаша, поэтому идеально подчеркивала красивую фигуру Эмилии. Аутфит девушка завершила черными атласными туфлями от Chanel и капроновыми колготками. Волосы звезда собрала в низкий хвост, выпустив одну прядь спереди.

Стоит отметить, что благодаря тому, что рукава были укороченными, можно было разглядеть тату актрисы на правой руке, которое посвящено ее культовой роли в "Игре престолов" — это три дракона. Татуировку она сделала в сентябре 2018 года.

Напомним ранее Фокус писал, что Ирина Шейк снялась в провокационной рекламе для Chanel.