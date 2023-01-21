Емілія Кларк в образі від Chanel з'явилася на кінофестивалі у США

Зірка відвідала найбільший фестиваль незалежного кіно у США, який проходить щорічно у січні у Парк-Сіті, штат Юта.

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36-річна британська акторка Емілія Кларк, відома за роллю Дейнеріс Таргарієн у серіалі "Гра престолів", нечасто відвідує світські заходи, але оскільки з її участі зовсім скоро виходить новий науково-фантастичний роман, вона прилетіла у США на кінофестиваль "Санденс", щоб просувати свою роботу. Про це пише Daily Mail.

Для появи на публіці знаменитість вибрала елегантний чорний костюм Chanel із круїзної колекції 2023 року. Вбрання прикрашало принт у вигляді монограми відомого бренду.

[ + – ] Емілія Кларк Фото: Getty Images

Жакет костюма був приталеним, мав рукави в три чверті, а його комір і манжети були пошиті з чорного шовку та доповнені ґудзиками, також із монограмою.

Спідниця костюма була вище від колін і виконана у формі олівця, тому ідеально підкреслювала гарну фігуру Емілії. Аутфіт дівчина завершила чорними атласними туфлями від Chanel та капроновими колготками. Волосся зірка зібрала в низький хвіст, випустивши одне пасмо спереду.

Варто зазначити, що завдяки тому, що рукави були вкороченими, можна було розглянути тату актриси на правій руці, присвячене її культовій ролі в "Грі престолів" — це три дракони. Татуювання вона зробила у вересні 2018 року.

Нагадаємо раніше Фокус писав, що Ірина Шейк знялася у провокаційній рекламі для Chanel.