Ірина Шейк знялася у провокаційній рекламі для Chanel

Одна з найпопулярніших моделей сучасності регулярно з'являється на обкладинках відомих глянців.

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36-річна російська модель Ірина Шейк прикрасила нову обкладинку спеціального випуску Chaos 69 x Chanel. Про це повідомляє Daily Mail.

Зірка подіумів, яка довго проживає і працює в США, позувала в об'єктиві нью-йоркського фотографа Кессе Берда. Ірина постала у провокаційному аутфіті червоного кольору. У своєму Instagram-акаунті модель опублікувала закулісний пікантний кадр із нещодавньої фотосесії.

На ній був укорочений шкіряний жакет та екстремально коротка спідниця з ефектним вирізом до стегна. Фішкою образу знаменитості стали боксерські рукавички в тон.

Напередодні стало відомо про примирення Ірини Шейк і Бредлі Купера. Вони розійшлися у 2019 після чотирьох років стосунків. Незважаючи на це, проводили багато часу разом для спільної дочки Леї. Наразі інсайдери повідомляють про повне примирення зіркової пари.

Також стало відомо, як Ірина Шейк і Бредлі Купер збираються провести різдвяні канікули після чуток про їхнє примирення.

Нагадаємо, Ірина Шейк продемонструвала вдалий варіант пуховика на зиму 2022/23.

Також Фокус писав про секрети виховання Іриною Шейк та Бредлі Купером спільної дитини.