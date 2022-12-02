Ирина Шейк снялась в провокационной рекламе для Chanel

Одна из самых востребованных моделей современности регулярно появляется на обложках известных глянцев.

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36-летняя российская модель Ирина Шейк украсила новую обложку специального выпуска Chaos 69 x Chanel. Об этом сообщает Daily Mail.

Звезда подиумов, длительно проживающая и работающая в США, позировала в объективе нью-йоркского фотографа Кэссе Берда. Ирина предстала в провокационном аутфите алого цвета. В своем Instagram-аккаунте модель опубликовала закулисный пикантный кадр с недавней фотосессии.

На ней был укороченный кожаный жакет и экстремально короткая юбка с эффектным вырезом до бедра. Фишкой образа знаменитости стали боксерские перчатки в тон.

Накануне стало известно о примирении Ирины Шейк и Брэдли Купера. Они разошлись в 2019 после четырех лет отношений. Несмотря на это, проводили много времени вместе для общей дочери Леи. Сейчас инсайдеры сообщают о полном примирении звездной пары.

Также стало известно, как Ирина Шейк и Брэдли Купер собираются провести рождественские каникулы после слухов об их примирении.

Напомним, Ирина Шейк продемонстрировала удачный вариант пуховика на зиму 2022/23.

Также Фокус писал о секретах воспитания Ириной Шейк и Брэдли Купером общего ребенка.